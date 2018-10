Hoitoa pitää saada nyt eikä heti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) pääsee kiireettömään erikoissairaanhoitoon nopeimmin Suomessa. Julkaistun raportin mukaan myös hoitoonpääsy Eksoten alueen terveys- ja hyvinvointiasemille on parantunut.

Savitaipaleella viimeksi mainittu positiivinen yleistys ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä kiireettömän asian hoitoa varten lääkäriaika löytyy vasta 22 päivän kuluttua. Jonotusaika on pisin koko Eksoten alueella. Viime keväänä vastaava aika oli 16 päivää. Hoitajan pakeille Savitaipaleella pääsee kolmen päivän kuluttua.

Lääkäriaikojen suhteen lyhyimmät jonotusajat ovat Taipalsaarella ja Lemillä. Kiireettömään lääkärihoitoon pääsee Taipalsaarella neljän päivän ja Lemillä viiden päivän kuluttua ajanvarauksesta.

Hoidon pääsyn nopeus on suhteellinen käsite. Hoitotakuussa on asetettu määräajat, mutta ne eivät aina kohtaa terveydenhuollon asiakkaiden tarpeiden kanssa.

Oli vaiva iso tai pieni, paikallisilta terveys- ja hyvinvointiasemilta odotetaan välitöntä asiaan tarttumista ja kulloisenkin asiakkaan aitoa kohtaamista.

Savitaipaleella odotusaika on kuitenkin venynyt liian pitkäksi. Erityisen huolestuttavaa on se, että kehitys kulkee väärään suuntaan.

Hammashuollon osalta tilanne keikahtaa Länsi-Saimaan alueella päälaelleen. Kiireetöntä hammaslääkäriaikaa saa odottaa Lemillä pisimpään Eksotessa, 19 päivää.

Taipalsaarella jonotusaika on kahdeksan päivää, mutta Savitaipaleella viimeisimpien tietojen mukaan vain yksi.

