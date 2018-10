Annetaanko potkut vai ei?

Reilusti yli puolet suomalaisyrittäjistä yrittää yksin. Vuonna 2017 yksinyrittäjiä oli yli 170 000, kun yrittäjiä on yhteensä rapiat 280 000.

Vielä vuosituhannen alussa Tilastokeskus arvioi yksinyrittäjien määräksi 123 000. Yksinyrittäjien määrä on siis 2000-luvulla kasvanut lähes 50 000:lla. Miksi näin?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on monelle yrittäjälle peikko. Ensinnäkin liikevaihdon pitää nousta tuntuvasti, jotta työllistäminen on mahdollista.

Työntekijän pitää tuoda firmaan yli puolitoista kertaa palkkansa verran rahaa kuukaudessa, jotta työpaikan luominen on taloudellisesti mahdollista.

Mahdollinen virherekrytointi voi ajaa yksinyrittäjän talouden täydelliseen ahdinkoon. Tyypillisempää yksinyrittäjille onkin hankkia mieluummin työvoimaa ostopalveluna kuin rekrytoida työntekijä. Henkilöperusteisen irtisanomisen keventäminen alle kymmenen hengen yrityksissä olisikin hyvin tarpeellinen erityisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaaville yksinyrittäjille.

Suomen Yrittäjien loppuvuodesta 2016 tekemän kyselyn mukaan yksinyrittäjät pitivät juuri työllistämisen kalleutta ja riskiä työllistämisen suurimpana esteenä. Tätä mieltä oli 23 prosenttia kyselyyn osallistuneista. Samassa kyselyssä yksinyrittäjien kasvuhalukkuus oli nousussa, sillä vastanneista 70 prosenttia ilmoitti tavoittelevansa joko voimakasta tai mahdollisuuksien mukaan kasvua.

Tuoreimmassa yrittäjägallupissa vastanneista yksinyrittäjistä 34 prosenttia ilmoitti työllistävänsä, mikäli henkilöperusteinen irtisanominen olisi helpompaa pienissä yrityksissä.

Yksinyrittäjien määrän kasvu on 2000-luvun merkittävimpiä työelämän muutostrendejä. Samalla yksinyrittäjien merkitys on noussut.

Itsensä työllistäminen on arvokasta, eikä kaikkien tavoitteena tarvitse tai pidä olla työllistäminen. Yksinyrittäjien työllistämisessä on kuitenkin suuri potentiaali.

Työllistämisen kynnyksen madaltaminen henkilöperusteista irtisanomista helpottamalla on oikea askel tähän suuntaan.

PEKKA ÄSSÄMÄKI

puheenjohtaja

Savitaipaleen yrittäjät ry