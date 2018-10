Taipalsaaren talouskurimuksesta

Alan olla yksi pitkäaikaisimmista kunnanvaltuutetuista Taipalsaarella, ensimmäisen kerran pääsin valtuustoon viimeisenä valittuna vuonna 2000.

Olen muuten kaikissa vaaleissa ollut se vähiten ääniä saanut, kuitenkin vielä valittu valtuutettu, yhdelle välikaudelle eivät saadut äänet riittäneet valtuustoon.

Kunnanhallituksessa en ole koskaan ollut. Minulla on kuitenkin ollut oiva mahdollisuus seurata eri kunnanhallitusten toimintaa sivusta menneet liki 20 vuotta.

Nykyinen kehnoksi parjattu kunnan taloustilanne ei ole nykyhallituksen tai irtisanotun kunnanjohtajan aiheuttama. Itse asiassa nykyinen hallitus on ymmärtänyt oikeasti rahankäytön päälle ja on ryhtynyt toimiin. Tilanteen aiheuttajia olemme me pidempään valtuustossa ja hallituksessa istuneet luottamusihmiset. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) rahantarpeella on myös oma vaikutuksensa taloustilanteeseen.

Varsinkin edellisen hallituksen aikana kunnassa tehtiin mittavat investoinnit, tätä touhua seurasin paalupaikalla, kun satuin olemaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Me, teknisen johtajan ja muun henkilökunnan kanssa rakennutimme uudet päiväkodit ja koulut.

Olihan meitä muitakin valtuutettuja kuin minä, jotka olisimme tyytyneet hieman pienempiin ja maltillisempiin rakennuksiin ja emme olisi purkaneet kaikkea, mikä nyt purettu on.

Muun muassa terveyskeskuksen lisäsiipi ja Saimaanharjun päiväkodin uudempi osa purettiin maan tasalle, vaikka ei niissä oikeasti mitään vikaa ollut, korjausta kyllä kaipasivat. Tilalle rakennettiin uutta ja uljasta.

Teknisessä lautakunnassa päätimme toisin, mutta edellinen hallitus ja valtuusto vahvisti niin kuin on päätetty. Noissa kahdessa investoinnissa, uusi lisäsiipi terveyskeskukseen ja kokonaan uusi päiväkoti Saimaanharjulle olisi ollut mahdollista selvitä 3–4 miljoonaa pienemmin investoinnein palvelujen suuremmin kärsimättä.

Entisen Saimaanharjun päiväkodin lattiapinta-ala oli noin 400 neliömetriä. Uusi on nyt 1 600 neliömetriä eli neljä kertaa entistä suurempi, lapsimäärä on suunnilleen sama edelleen. Uusi maksoin noin kuusi miljoonaa euroa. Ehkä 1 000 neliötäkin olisi riittänyt?

Lisäksi kunta investoi edellisen hallituksen aikana muun muassa valokaapeliyhtiöön ja lämpövoimalaitoksen ostamiseen. Uusi hallitus suunnittelee nyt muun muassa lämpövoimalaitoksen myyntiä, jos oikein olen ymmärtänyt.

Toivon nyt, kun taloutta tasapainotetaan, että kunnan työntekijät eivät kohtuuttomasti joudu meidän vanhojen luottamusihmisten päätösten maksajiksi esimerkiksi menettämällä työpaikkansa. Kaikille nyt kunnassa töissä oleville olisi kuitenkin töitä tehtäväksi.

KIMMO KYLÄMIES (kesk.)

kunnanvaltuutettu

Taipalsaari