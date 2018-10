Kuva hymyilyttää, hauta itkettää

Minä en sitten halua olla kuvassa, muistan sukulaisnaisen ilmoittaneen 90-luvulla kun lasten synttärikekkereillä kuvia räpsittiin. Luikki pakoon pullonpohjalaseissaan, kun laatikon kokoinen filmikamera ilmestyi huoneeseen. Tukka huonosti tai jotain. Ryppyjäkin.

Kuvauskulttuuri on muuttunut. Keski-ikäiset filmikameroita pakoon luikkineet henkilöt ottavat nyt selfieitä Facebookiin. Mitä tapahtui? Ennen ei voinut olla pienenä pränttinä paperikuvassa, koska näyttää niin vanhalta.

Nyt on valmis ottamaan ties mitä töröhuulikuvia lähietäisyydeltä. Mihin se vastarannankiiskeys jäi? Eivät nuo tyypit missään kasvojenkiristysleikkauksessa ole käyneet.

Lehtityössä törmää myös useasti siihen, ettei haluta kuvaan. Syy voi toki toisinaan olla täysin perusteltu. Siksi kouluissa ja päiväkodeissa kysytään kuvausluvat. Voi olla, että perheessä on päällä esimerkiksi tilanne, ettei toinen vanhempi syystä tai toisesta saa tavata lasta eikä tietää tämän olinpaikkaa. Kuva lehdessä voi sen hänelle kertoa. Tai sitten ei vain haluta oman lapsen kuvia mihinkään. Tietyissä ympäristöissä siitä on lupa kieltäytyä.

Nyrkkisääntö kuitenkin on, että julkisilla paikoilla saa kuvata. Julkinen paikka on sellainen, johon jokaisella on vapaa pääsy. Joskus siitä tulee sanomista, mutta turha oikeastaan väitellä.

Päiväkodissa ei tietenkään saa kuvata lapsia ja laittaa heidän kuviaan nimen kera lehteen ilman huoltajien suostumusta. Toista on esimerkiksi kaupassa — tai vaikka torilla pidettävän tapahtuman suhteen. Kuvissa voivat ja saavat näkyä ne ihmiset, jotka ovat paikalle päättäneet mennä. Kuvaaminen on sallittua. Julkinen paikka.

Eräs tuttu naureskeli taannoin, että hänellä oli kunnia tietämättään olla iltapäivälehden ”haluatko pakasteet pieneen pussiin?” -kyselyn kuvituskuvassa. Lehtikuvaaja saa julkaista kuvan, jossa kuluttaja mättää avokadoja pussiin.

Opiskeluaikana journalismin etiikka -kurssilla tapahtui seuraavaa: luennoimassa ollut Heikki Kuutti Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta sanoi, että kauppaan mennään kuvaamaan, jos sieltä pitää kuva saada. Jos joku valittaa, lähdetään pois todeten että kuvasin jo. Se oli tietenkin puoliksi vitsi. Jos joku valittaa, käydään todennäköisesti joku keskustelu.

Tosin Journalisti kertoi jutussaan maaliskuussa 2010, että kuvaajat ovat saaneet kokea jopa väkivaltaa. Esimerkiksi Helsingissä Kampin työvoimatoimiston työntekijä oli käynyt Nelosen kuvaajaan käsiksi. Tilannetta puitiin oikeudessa asti.

Kuitenkin yleisen tietoisuuden julkisella paikalla kuvaamisen suhteen katsotaan nyttemmin suht hyvällä mallilla. Ainakin jossakin.

Nykyään ihmetyttää, jos joku kieltäytyy kuvasta ilman kunnon syytä. Jokaisella on kuitenkin kännykkä täynnä kuvia jo muutenkin.

Pari vuotta sitten kuolleesta ystävästäni voin todeta, että onneksi hänestä on valokuvia. Niiden äärellä häntä on paljon kivempi muistella kuin katsellen nimeä hautakivessä. Kuvat tuovat muistoja mieleen. Haudalla alkaa väkisin itkettää. Muistakaapa kameraa välttelevät tämä.

Kuvasta kieltäytyminen voi olla tietyllä tapaa jopa itsekästä. Tai no, miten sen nyt ottaa jos haluaa ettei itsestä jää mitään dokumenttia jälkipolville.

ANNIINA MEURONEN

Kirjoittaja on Länsi-Saimaan Sanomien toimittaja.