Hirvenmetsästyksen veteraanit ovat voimissaan Uimilla – Lemin kolmikolta ei ole jäänyt jahti väliin 60 vuoteen

LEMI Lemiläisen metsästysseuran Uimin Erän majan seinillä näkyy komeita sarvia. Niitä ovat aikoinaan kantaneet “eivät enää niin nuoret” uroshirvet.

Aikuisia miehiä ovat metsästäjätkin, kun he hiovat taktiikkaa syksyn ensimmäisen ajon päätyttyä. Yksi hirvi nähtiin, yhtään ei vielä saatu.

Yhden hirvitrofeen ampuja on vuonna 1937 syntynyt Raimo Hakonen. Hän on yksi kolmesta jahtiporukan jäsenestä, jotka ovat olleet passissa, ajossa tai ampujina yhtäjaksoisesti 60 vuoden ajan. Samalle passipaikalle ovat tulleet myös vuonna 1935 syntynyt Erkki Kapiainen ja vuonna 1946 syntynyt Unto Pesu.

Uimin Erä aloitti hirvijahdin vuonna 1958. Silloin olivat mukana myös Pekka Saira, Pertti Pekari ja Lauri Pekari kuten tänäkin vuonna. Heiltä on kuitenkin jäänyt jokunen jahti vuosien saatossa väliin.

Porukan nuorin on tällä kertaa Juho Näivä, 26. Uimin Erä on ukkoutumassa, mutta se ei menossa tunnu.

Maasturit ja sedanit, lällärit ja kännykät, ne ovat hirvijahdissa uutta. Jahtiin ovat tuoneet tehoa koirat, jotka ovat lyöneet itsensä läpi 2000-luvulla.

– Silloin ensimmäisenä vuonna ei saatu hirven hirveä ja ampujiakin oli vain yksi. Kohosen Antero sitten ampui hirven vasta pari vuotta myöhemmin, Raimo Hakonen muistelee.

Nelikaistaisen ja paikoin aidatun Kuutostien vaikutukset näkyvät hirvien liikehdinnässä. Epäillään, että kun niiden kulku pohjoisen suunnasta Luumäelle estyy, ne jäävät Lemille. Mitään selviä todisteita tästä ei ole.

Tänä vuonna Uimin Erällä on kolme aikuisen ja kolme vasan metsästyslupaa. Yhden aikuisen hirven luvalla voi ampua kaksi vasaa. Valikoivalla metsästyksellä pyritään kannan elinvoimaisuuteen.

Huippuvuosina Uimilla on ollut yli kymmenenkin lupaa. Metsästyksen alkuvuosina hirviä oli Uimilla vähän.

– Uimin hirvet lähtivät samaan aikaan kuin lehdet puista vaeltamaan Huopaistenvirran yli kohti laajoja männiköitä. Keväällä ne palasivat sitten takaisin. Nyt kanta pysyy enemmän sijoillaan, Hakonen arvelee.

Uimin Erän hirvipankki oli takavuosina Kivijärven Tikansaari, jossa moni sarvipää koki kohtalonsa.

Hirvijahti vaati ennen kovaa fyysistä kuntoa, sillä pitkät passimatkat tehtiin jalkapatikassa, joskus traktorin lavoilla tai kylän ainoalla Kartano-Volvolla. Venekin oli tarpeen.

– Kerran kun mentiin porukalla Tikansaareen, niin vettä oli viiden sentin päähän veneen laidasta. Sitten kun tultiin pois, hirven ruho kulki uittamalla, Hakonen naurahtaa.

Hirvijahti on nykyään tarkasti säänneltyä. Ennen ei joka asiasta ollut määräystä, mutta ampumakoe oli jopa tiukempi kuin nykyään. Saiko mennä yksi ohi tai ei yhtään, se ei ole enää tarkassa muistissa.

Nykyään ajomiehenä toimiva Unto Pesu tunnetaan nuoruusvuosiltaan yhtenä Uimin monista menestyneistä ampumahiihtäjistä. Hän muistuttaa, että liikkuva hirvi on verrattomasti vaikeampi maali kuin ampumahiihtäjän tähtäimessä pysyvä taulu.

– Samalla tavalla se menee joskus ohi ampumahiihtäjältä kuin muiltakin. Jos joku sanoo, että ei ole koskaan ampunut ohi, niin ei se ole metsällä käynytkään, Pesu sanoo.

“Untti” kertoo jutun, joka todistaa Uimin hirvijahdin olleen ennen railakkaampaa kuin nykyään.Passimies pysäytti ohi kulkeneen auton ja tempaisi oven auki. “Pappi perkele”, hän manasi kuskin nähdessään. Rovasti Niilo Kattelus ei ollut moksiskaan sielunviholliseksi nimittelystä, vaan kysyi hirvimiehiltä, onko Uimin majan saunassa hyvät löylyt.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi