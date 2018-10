Hätä täyttää valtuustosalin

Taipalsaarelaisille selvennettiin kunnan taloustilannetta viime maanantain avoimessa tiedotustilaisuudessa. Perlacon Oy:n konsultti Eero Laesterä latoi faktat pöytään tiukkaan sävyyn.

Kahden miljoonan säästöt on saatava kasaan, jotta kriisikuntaleimalta ja viimeisenä vaihtoehtona pakkoliitokselta Lappeenrantaan vältyttäisiin. Kunnanhallituksen tahto ja tavoite on säilyttää kunnan itsenäisyys kaikin keinoin.

Kunnantalon valtuustosaliin saapui lähes 150 henkilöä kuuntelemaan tiedotusta, ja satakunta katselijaa seurasi salista lähetettyä videokuvaa etänä kotikoneiltaan.

Tarkkaa listaa menoleikkauksista tai vähennettävästä henkilöstöstä odottaneet joutuivat pettymään, sillä työ on vasta alussa. Toimenpiteistä päätetään kevääseen mennessä.

Kuvaavaa on osaltaan, että valtuustosali täyttyy kuulijoista vasta kun asiat ovat edenneet lakipisteeseensä.

Niin kauan, kun kunnan päätökset eivät tunnu omassa arjessa juurikaan, on kunnallisen päätöksenteon kiemurat helppo sivuuttaa. Tiedon etsiminen ja päätettäviin asioihin vaikuttaminen kesken vaalikauden voi myös tuntua äänestäjästä vaikealta.

Tilaisuus oli poikkeuksellinen ja kuntalaiset kiittivät järjestäjiä avoimuudesta. Tietoa prosessin etenemisestä kaivattiin myös jatkossa.

Pelkkä kunnantalon ilmoitustaulu ei riitä tiedotuskanavaksi, mutta ei ole syytä luottaa siihenkään, että kaikki kuntalaiset ja muut asianosaiset löytävät tiensä vaikkapa kunnan verkkosivuille. Myös medialla on tärkeä rooli kuntalaisten pitämisessä ajan tasalla hallinnon päätöksistä. Tiedotukselle ja mielipiteiden vaihdolle on löydyttävä useita kanavia.

EVA KOTTONEN

