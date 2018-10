Hyvä lähtee kiertämään pienin askelin

Kauhisteletko nykyajan kulutuskeskeistä elämää ja haluaisit siihen muutosta?

Säälitkö jatkuvia tunteettomia puunhakkuita? Jos sinua huolettaa jatkuva metsien hävittäminen, lakkaa yksinkertaisesti ostamasta wc-paperia, talouspaperia, kertakäyttötuotteita, lautasliinoja, kertakäyttövaippoja.

Ahdistaako ilmastonmuutos? On monia asioita, jotka ahdistavat tämän päivän ihmistä ja luovat heille epätodellista tulevaisuuden kuvaa tekoälyineen. Et voi osoittaa syyttävää sormea hallitukselle, etkä muillekaan päätöksentekijöille, muutos olet sinä itse.

Yksi esimerkki ihmisen toiminnan muutoksesta maassamme on jo selvästi näkyvissä. Sitä kovasti ihmetellään, se on syntyvyyden lasku. Tähän ei hallitus eivätkä maamme talousvaikuttajat ole osanneet lainkaan varautua. Tähän ei ole kuitenkaan vaikea etsiä syitä.

Työpaikkojen jatkuva epävarmuus, asuntojen kalleus, yhä lisääntyvä kaupunkirakentaminen. Kuka tähän maahan uskaltaa enää lapsia tehdä?

Jos olet huolissasi veden tuhlaamisesta, lopeta sen tuhlaaminen, siirry mahdollisuuksien mukaan kuivakäymälän käyttäjäksi, älä vedä vesivessaakaan joka käytön jälkeen ja yritä vaikuttaa siihen, että vettä kuluu vähemmän vessaa vetäessäsi. Älä juoksuta vettä turhaan.

Huolettaako muovin kulutus? Lopeta muovikassien käyttäminen ja jätä muovit mahdollisuuksien mukaan kauppaan, sillä tarvitset vain tuotteen, et pakkausta, kierrätä muovipakkaukset, joita sinun on pakko ostaa. Älä osta lapsille muovileluja, älä ainakaan uusia, kirpputoreilta löytyy hyviä leluja lasten tarpeisiin.

Mikä sinua huolettaakin, ole itse se muutos! Kävele, pyöräile ja liiku, näin saat hyvää mieltä itsellesi ja autat luontoa selviytymään sen jo todella suuriin mittasuhteisiin kasvaneista haasteista. Näin olosi kevenee, elämänlaatusi paranee, saat lisää itseluottamusta ja voit alkaa kertomaan tekemistäsi elämäntapamuutoksista muillekin.

Näin, pienin askelin, kaikki hyvä lähtee kiertämään ja ehkä ihmiset uskaltautuvat meilläkin alkaa tekemään lapsia. Lapsia ei haluta tehdä epätoivoa, tuskaa ja ahdistusta vellovaan tilaan, jossa ei ole sijaa sille elämälle, jota ihmiset todellisuudessa haluaisivat elää.

BIRGITTA WULF

Salo