Riento ohjaa ajattelemaan luontoa – Urmaksen uskomaton uni on opetuksellinen näytelmä

Välijoen nuorisoseura Riento haastaa ihmiset pohtimaan luontoa. Ismo Tuhkalainen on kaivanut pöytälaatikostaan viitisen vuotta sitten kirjoittamansa näytelmän Urmaksen uskomaton uni. Työryhmä hommiin ja marraskuun alussa yleisön eteen lavalle.

– Kerranhan tämä oli jo tekeillä, mutta se ei sitten kuitenkaan lähtenyt. Nyt meillä ei ollut kesäteatteria, joten ajattelimme tehdä jotakin syksyllä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Tuhkalainen kertoo.

Tarinaa on höystetty paikallisia puhuttavilla asioilla. Näytelmä ottaa kantaa Kuolimo-järven tilanteeseen ja nieriän suojeluun. Nuorisoseura kuvailee kokonaisuutta lastennäytelmäksi, joka sopii myös aikuisille.

– Tässä on vakavia elementtejä, kaikillahan meillä on huoli luonnon säilymisestä. Kuolimon tilasta on puhuttu paljon. Tämän ei kuitenkaan ole tarkoitus olla sormenosoitus mihinkään suuntaan. Asioiden eteen on jo tehty paljon, Tuhkalainen korostaa.

Pääosassa Urmaksena on Jaana Jurvanen.

– On vähän haastavaa esittää miestä. Välillä on tullut esitettyä hoitajaa ja 100-vuotiasta mummoakin. Myös jokunen nuorisorooli on ollut, mutta ei ennen ole tarvinut miestä esittää, Jurvanen toteaa.

– Pukujakin on tässä kolme kerrosta: pyjama, kunnanjohtajan virka-asu ja sadeasu.

Esitystä esitetään koululaisille. Lisäksi nähdään kaksi yleisönäytöstä, jotka ovat 3. ja 4.11. Europaeuksen koulun auditoriossa.

