Lemi saa oman frisbeegolfradan – rakentaminen alkaa tällä viikolla

Lemille saadaan frisbeegolfrata. Rata tulee Kuukanniemen päiväkoti Oravanpesän ja seurakuntakodin takaiseen metsikköön. Heittopaikat ja korit on tarkoitus laittaa paikoilleen tällä viikolla laitosmies Tuomas Perälän palattua lomalta. Radasta on puhuttu jo pari vuotta, mutta tämän vuoden puolella alkoi tapahtua.

Radan suunnittelusta ovat vastanneet paikalliset frisbeegolfharrastajat Jukka-Pekka Laitinen ja Samu Savolainen. Radalle tulee kaikkiaan yhdeksän väylää ja koria. Laitinen sanoo, että kyseessä on Etelä-Karjalan alueella selkeästi uudenlainen rata. Hän uskoo, että kiinnostusta riittää.

Rataa pääsee kiertämään myös talvella.

– Ei tarvitse kovin monelle sanoa, että nyt on rata auki, niin jo he tulevat kokeilemaan, Laitinen uskoo.

Rata pyritään saamaan auki mahdollisimman pian.

ANNIINA MEURONEN

