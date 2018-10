Lukijan mielipide: Avoin kirje Antti Matikan säätiön hallitukselle

Useasta lähteestä olen saanut viime päivinä kuulla, että arvokasta työtä tekevä Antti Matikan säätiö mahdollisesti suunnittelee avohakkuita mailleen Lehtisensaaressa. Toivottavasti tiedot ovat vääriä. Ajatus on järjetön. Erityisesti mikäli päädytään avohakkuisiin, mutta myös muuten.

Saari sijaitsee keskellä Kuolimo-järveä ja on kokonaisuudessaan valuma-aluetta ja mahdolliset hakkuut vaikuttaisivat järven ekologiseen tilaan. Lisäksi säätiön omistamilla mailla on erittäin merkittäviä luonto- ja virkistysarvoja vanhoine metsineen.

On erikoista, että säätiön täytyisi edes harkita hakkuita tässä tilanteessa. Yksittäisen metsänomistajan kohdalla tilanne saattaisi olla toinen. Ratkaiseeko vain raha?

Tilanteessa, jossa maailman metsävaroista on vain 23 prosenttia jäljellä ja metsäkato edelleen kiihtyy, tilanteessa, jossa koko maailma on ilmasto- ja ympäristömuutoksen kourissa.

Päinvastoin, säätiön tulisi herkässä saariluontotyypissä tehdä totaalisuojelupäätös kaikelle omistamilleen metsälle. Olla esimerkkinä. Toimia, kuten arvostetun säätiön kuuluukin. Jälkipolvia ajatellen.

Olemme kokoamassa seurantaryhmää tarkkailemaan säätiön toimia ja Lehtisensaaren metsiä.

Allekirjoittaneelle voi ilmoittautua ryhmään. Mikäli järjettömyyksiin ryhdytään, teemme kaikkemme laillisesti estääksemme hakkuut ja tiedotamme asiasta julkisesti ja valtakunnallisesti. Kokoamme myös kansalaisadressin tarvittaessa.

Pyydän, että käyttäisitte harkintaa ja hakkuista luovuttaisiin. Osoittaisitte viisautta. Typerintä mitä voitte tehdä, on uskoa ilman omaa harkintaanne tappisilmäisesti niitä niin sanottuja metsäammattilaisia, jotka eivät ihmisten tulevaisuudesta piittaa pätkääkään. Muitakin mielipiteitä alan ammattilaisilla on.

En usko, että Antti Matikka tässä tilanteessa, mikäli eläisi, sallisi hakkuita maillaan. Klapisavottaa lukuunottamatta. Haluaisi varmaankin kuunnella lintujen laulua lintukadosta kärsivässä Euroopassa.

ARTO BÄCKLUND

Savitaipale