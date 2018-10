Lukijan mielipide: Antti Matikan säätiö vastaa

Tämän lehden yleisönosastolla sekä muiden medioiden kautta esitettyihin kannanottoihin: Antti Matikan säätiö omistaa metsää eri puolilla Savitaipaletta, mukaan lukien Lehtisensaaren kaikkein eteläisin osa. Osa metsistä, muun muassa saaria Kuolimolla on aikanaan suojeltu Natura-alueena, loput on merkitty talousmetsäksi.

Ristniemen ympäristön suojelua Lehtisensaaressa on itse asiassa selvitetty muutama vuosi sitten, mutta todettiin että säätiötä sitoo sen sääntökirja ja siihen merkitty säätiön tarkoitus. Tässä tapauksessa säännöistä löytyy lause ”metsiä on hoidettava suunnitelmallisesti”. Niinpä Patentti- ja rekisterihallitus ei antanut vihreää valoa esimerkiksi Metso- suojeluohjelmaan liittymiseen.

Näin ollen metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Kuitenkaan tietojemme mukaan mitään aikataulua ei ole, että nyt lähiaikoina saarihakkuita sillä alueella olisi tulossa.

Tulevaisuudessa, kun asia tulee ajankohtaiseksi, silloinen hallitus päättää tehtävistä toimenpiteistä. Sen joudumme huomioimaan, että nimenomaan metsätulot ovat ne joiden varassa säätiö toimii, pitää yllä Ristniemen rakennuskantaa sekä tukee paikallista nuorisoa, tarkoituksensa mukaisesti.

Keskustelu on mielestämme tärkeää, ja pyrimme siihen, että luonnonsuojelua tukevat kannanotot viedään säätiön hallituksen tarkasteltavaksi tulevaisuudessa, kun käytännön päätöksiä alueen suhteen tehdään.

Antti Matikan säätiön hallituksen puolesta,

HANNA KILKKINEN

puheenjohtaja