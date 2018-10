Ota kantaa -nettikysely selvittää eteläkarjalaisten päihteidenkäyttötottumuksia

Etelä-Karjalan kunnissa toteutetaan päihdetilannekysely marraskuussa, tiedottaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Netissä toteutettavalla Ota kantaa -kyselyllä selvitetään eteläkarjalaisten päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä. Lisäksi siinä kysytään kuntalaisten mielipiteitä kuinka vähentää päihdehaittoja. Kyselyyn on lisätty myös muutama kysymys huumausaineista ja niiden saatavuudesta Etelä-Karjalassa.

Kysely on tarkoitettu kaikille kuntalaisille jokaisessa Etelä-Karjalan kunnassa. Se löytyy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin nettisivuilta. Siihen on mahdollisuus vastata koko marraskuun ajan.

Kysely on osa Pakka-toimintamallia, jota Eksoten ehkäisevä päihdetyö toteuttaa kuntien kanssa yhteistyössä. Tuloksia käytetään toimintamallin kehittämiseen ja ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteutukseen Etelä-Karjalassa.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi