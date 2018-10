Savitaipale saa oman tunnuksen – merkki tulee näkymään paikallisten yritysten tuotteissa

SAVITAIPALE Savitaipale saa oman Savitaipale Original -tunnuksen. Tunnus julkistetaan ensi viikon tiistaina 6. marraskuuta.

Tunnusmerkin tarkoituksena on vahvistaa Savitaipaleen alueen tuottajien ja toimijoiden tuomista esille. Sen halutaan myös yhtenäistävän markkinointibrändiä.

Savitaipale Original -brändin avulla pyritään myös saamaan aikaan uusia innovaatioita. Kaikki alueen yritykset voivat käyttää merkkiä tuotteissaan. Työryhmänä ideoinnissa ovat toimineet Tommi Naakka Savitaipaleen Helmestä, projetityöntekijä Piia Vahvanen ja kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen. Tarkoitus on myös tehdä Savitaipale Original -markkinointituotteita ja liikelahjoja.

Hanne Kosonen on huolehtinut tunnuksen visuaalisesta toteutuksesta.

