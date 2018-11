Enni Sinkko Lemiltä sai kunniamaininnan Napero-Finlandiassa – ”Satujen kirjoittaminen on kivaa”

LEMI Kirjoittaminen on kivaa, tuumii lemiläinen Enni Sinkko harrastuksestaan. Lemin koulukeskuksessa kolmatta luokkaa käyvä Enni sai kirjoituksestaan jo tunnustustakin osallistuttuaan taannoin Napero-Finlandia 2018 -kilpailuun.

Kyseessä on taivalkoskelaisen Päätalo-instituutin järjestämä sadunkirjoituskilpailu peruskoulun 1–6 -luokkien oppilaille. Enni Sinkon satu Susi ja Honka sai kilpailussa kunniamaininnan. Voitto meni Kiona Teyelle Oulusta.

Enni on tyytyväinen kirjoittamaansa satuun ja siitä saamaansa kunniamainintaan.

– Juoni tulee esiin oikeastaan vasta lopussa. Aloin vain kirjoittamaan ja sitten tuli se juoni, hän selventää.

Kilpailuun hän keksi osallistua kun perheessä luettiin sanomalehteä ja huomattiin ilmoitus.

– Isi bongasi, että on tällainen Napero-Finlandia. Hän sanoi, että tämä voisi olla sinulle.

Enni oli oitis samaa mieltä. Hän kirjoitti sadun ja kuvitti sen itse. Kilpailuun lähti kaksi satua, joista toinen poiki kunniamaininnan.

– Tykkään kirjoittaa eläimistä. Se on helppo aihe, helppo myös piirtää.

Kunniamaininnasta Enni sai kuulla kirjeellä. Ensin ei saanut kertoa muille kun perheenjäsenille ja opettajalle. Palkituille oli palkintojenjakotilaisuus Taivalkoskella, johon myös kunniamaininnan saaneet oli kutsuttu.

– En päässyt sinne, koska se oli keskellä viikkoa. Koulussa opettaja kyllä onnitteli. Oppilaat olivat vähän ihmeissään. En kertonut kenellekään kilpailusta, jos ei kukaan kysynyt.

– Aion kyllä jatkossakin osallistua kilpailuihin.

Satuja syntyy omassa huoneessa useinkin. Välillä tulee kirjoitettua myös tietokoneella.

– Kirjoitan lyhyitä satuja. En pakota itseäni kirjoittamaan, jos ei huvita. Aika usein kyllä huvittaa. Välillä tulee sellaista, että ei keksi mitään. Jatkan sitten myöhemmin.

Ennillä on yksi haave kirjoittamiseen liittyen.

– Pienestä asti on ollut kirjailijaunelma. Muita ammattihaaveita ei nyt ole.

Enni sanoo piirtävänsä myös sarjakuvia. Usein hän tekee teoksistaan minikirjoja. Satu Susi ja Honka oli myös minikirjamuodossa. Satu on luetutettu perheellä ja osalla sukulaisista.

Kirjoittaminen ja piirtäminen eivät ole Ennin ainoita harrastuksia. Hän harrastaa myös uintia, kanteleen, pianon ja viulun soittoa ja Metku-kuoroa.

– Vähän sitä sun tätä, Enni naurahtaa.

Harrastuksia riittää monelle viikonpäivälle, myös viikonlopuille.

Tällä viikolla koitti paluu arkeen koululaisten syysloman jälkeen. Syyslomalla Enni kävi perheen kanssa Lontoossa.

Matkamuistotkin ovat päässeet jo kansien väliin, sillä kotiin palattuaan Enni askarteli niille vihkosen. Nyt siellä on liimattuina lentoliput, pääsyliput muun muassa Harry Potterin studiolle ja British Museumiin sekä valokuvia.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Ohessa julkaisemme Napero-Finlandia 2018 -kilpailussa kunniamaininnan saaneen sadun.

ENNI SINKKO: SUSI JA HONKA

Olipa kerran Susi. Se asui Mäntymetsässä. Eräänä päivänä kun Susi tassutteli kohti Honkaa, metsän isointa puuta kohti, Susi kuuli äänen:

– Hei Susi.

Susi hämmentyi äänestä ja kysyi kuka oli puhunut.

– Minä puhuin, mahtava Mäntymetsän Honka.

– Ohhoh, Susi hämmentyi.

– Miksi et ole aiemmin puhunut?

– Odotin hetkeä jolloin saisimme puhua kahden. Vain sinä ja minä.

– Haluatko Susi sinä olla palvelijani? Honka kysyi.

– Mielelläni! Susi vastasi.

– Hyvä. Sitten voitkin hakea minulle siemensmuuthien. Talipallojen kera, jooko? Honka kysyi.

– Voin hakea, Susi vastasi. Susi haki kauppa Havunneulasesta siemensmuuthien tupla talipallojen kera ja palasi Hongalle.

– Hyvä, Honka sanoi.

– Voit jättää ne siihen ja mene valmistamaan sammaltyynyä. Minulla on tapana ottaa ruoan jälkeen nokoset.

– Hmm… Susi mietti. Eihän puu voi tarvita tyynyä. No ehkä se antaa sen vaikka jollekin linnulle. Olenhan minä palvelija, en epäile mitään.

Kun Susi tuli takaisin, Honka oli syönyt.

– Vihdoinkin kiitos, annathan minun nukkua rauhassa? Honka kysyi.

– Tietenkin, kunhan saan tehdä sillä aikaa mitä haluan.

Susi vastasi: Hyvä on.

Honka sanoi: Mutta ethän kerro kenellekään, että meillä on yhteys? Jotkut voivat tulla kateellisiksi.

– En kerro, Susi sanoi.

Kun Susi lähti poispäin, se näki räkättirastaan sulan puun juurella.

– Hei en ole käynyt Hongan toisella puolella, Susi älysi.

– Talipallot, siemensmuuthie, sama tyyny. Tietenkin!

Susi käveli Hongan toiselle puolelle ja siellä makasi unessa oleva räkättirastas! Sutta nolotti, koska oli mennyt lankaan, mutta päätti ettei enää ikinä uskonut puhuvaa puuta. Susi herätti räkättirastaan ja hätisti sen pois. Niin räkättirastas ei enää keppostellut. Hauska tarina Sudesta ja Hongasta siemensmuuthien kanssa!