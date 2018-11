Pääkirjoitus: Seurakuntavaaleissa on monta muuttujaa

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensi tiistaina. Länsi-Saimaan seudulla uurnille suunnataan odottavissa tunnelmissa, sillä edessä on niin rakenteellisesti kuin henkisestikin merkittävä muutos. Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat lakkautetaan ja ne yhdistyvät ensi vuoden alusta alkaen uudeksi Taipaleen seurakunnaksi.

Taipaleen kirkkovaltuustoon valitaan 23 jäsentä, kun neljä vuotta sitten kolmen itsenäisen seurakunnan valtuustoihin valittiin yhteensä 45 jäsentä.

Marraskuun vaalien listoilla on 47 ehdokasta. Eniten innokkaita, 23, on Taipalsaarella. Lemillä ja Savitaipaleella seurakuntavaikuttamisen halua löytyy molemmista 12 ehdokkaan verran.

Ehdokkaita on nyt puolet vähemmän, sillä vuonna 2014 Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren itsenäisiin kirkkovaltuustoihin pyrki yhteensä 93 ehdokasta. Valtuustopaikkojen määrän ja ehdokkaiden suhde on tosin pysynyt melko lailla samana. Noin puolet ehdokkaista tulee valituiksi.

On mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu äänestysinnolle. Vaalien kautta vaikuttaminen on koettu kaikilla kolmella alueella ilmeisen tärkeänä, sillä olihan Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren äänestysprosenttien keskiarvo edellisissä seurakuntavaaleissa 23,9. Luku on korkea, sillä Mikkelin hiippakunnassa äänestysprosentti oli 14,2 ja koko maassa 15,5.

Tulevissa vaaleissa ehdokkaan voi valita kolmen alueen listoilta vapaasti. Lähdetäänkö uurnille siis joukolla vai yksittäin ja piirtyykö tutun ehdokkaan numero äänestyslipukkeeseen ikään kuin selkäytimestä vai haetaanko sopivaa ehdokasta rohkeasti nykyisen seurakuntarajan toiselta puolelta?

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi