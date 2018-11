Kokkailu ja retkeily odottavat – Lemin talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen jää pian eläkkeelle

LEMI Vanha keittokirja käteen ja kokkaamaan.

Siinä on perheen idea eläkkeelle jäävän Lemin kunnan talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkäsen eläkepäiville.

– Esittivät, että voisin tehdä niitä ruokia sivu sivulta edeten, Pitkänen nauraa.

Hän kertoo odottavansa eläkepäiviä hyvillä mielin. Pitkäsen pitkää taivalta Lemin kunnan palveluksessa on jäljellä enää muutamia viikkoja. Hän pitää ensin lomia pois erinäisissä pätkissä. Viimeinen työpäivä on 17. joulukuuta. Samana päivänä on valtuuston kokous. Siellä käsitellään viimeinen Pitkäsen laatima budjetti.

– Oli haasteellinen tilanne tehdä budjetti, hän toteaa.

Pitkänen pohtii jo kovasti, että mitenköhän sitä osaa olla eläkkeellä.

– Ei ole isompia suunnitelmia. Retkeilystä tykkään, siihen ehkä tulee spontaaniutta.

–Matkailuautolla tykkäämme myös liikkua kotimaassa. Paljon on teiden varsilla näkynyt kylttejä, joista on ajatellut, että tuolla olisi kiva käydä. Sitten voi mennä vaikka suunnittelematta, kun ei ole kiire maanantaina töihin, hän miettii.

Lue koko haastattelu 1. marraskuuta ilmestyneestä Länsi-Saimaan Sanomista.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi