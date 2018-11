Savitaipale saa oman palvelujohtajan – kunnanhallitus päätti asiasta maanantaina

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunnanhallitus päätti maanantaina 5. marraskuuta esittää kunnanvaltuustolle, että Savitaipaleelle perustetaan oma palvelujohtajan virka vuoden 2019 alusta alkaen.

Savitaipaleen kunta on ostanut vuodesta 2010 alkaen palvelujohtajan työpanosta Luumäen kunnalta, joka kuitenkin päätti aiemmin irtisanoa sopimuksen siten, että se päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Asian kunnanhallitukselle valmistelleen hallintojohtaja Virpi Myllyharjun mukaan Savitaipaleella on tarvetta palvelujohtajan työpanokselle, ja tehtävänkuvaa on järkevä laajentaa kattamaan entistä vahvempaa panostusta vaativilla tehtävillä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

