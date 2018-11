Taipalsaaren kunnanhallitus esittää Samuli Kakkoa vt. kunnanjohtajaksi – pesti kestää siihen saakka, kun uusi kunnanjohtaja vastaanottaa viran

TAIPALSAARI Taipalsaaren kunnanhallitus päätti eilisessä kokouksessaan esittää valtuustolle kunnan teknistä johtajaa Samuli Kakkoa toimimaan vt. kunnanjohtajana siihen saakka, kunnes uusi valittava kunnanjohtaja ottaa viran vastaan.

Taipalsaaren uuden kunnanjohtajan valinta on edennyt siihen pisteeseen, että hakijoista yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Kuuramaa ja hallintotieteiden maisteri Jussi Teittinen on haastateltu. Soveltuvuustestit heille ovat 15. ja 16. marraskuuta. Kunnanhallitus käsittelee asiaa tulosten saavuttua.

Haastatellut on pyydetty valtuuston kuultavaksi 14. marraskuuta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi