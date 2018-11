Eläkeliiton Karjalan piirin puheenjohtaja vaihtuu – nuija pysyy savitaipalelaiskäsissä

SAVITAIPALE Eläkeliiton Karjalan piirin piirihallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu savitaipalelainen Pekka Haimila. Haimila, 68, valittiin tehtävään yksimielisesti piirin syyskokouksessa keskiviikkona 7. marraskuuta Joutsenossa.

Pekka Haimila, 68, on paljasjalkainen savitaipalelainen. Työuransa hän teki poliisilaitoksen palveluksessa. Haimila on toiminut kolme vuotta Eläkeliiton Savitaipaleen yhdistyksen puheenjohtajana ja piirihallituksen jäsenenä.

Sääntöjen mukaan piirihallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja perättäisiä toimikausia saa kertyä enintään kuusi. Nykyisellä puheenjohtajalla, myöskin savitaipalelaisella Esko Simosella, kuusi vuotta tulee täyteen tämän vuoden lopussa, joten vaihdos oli selviö.

MATIAS LÖVBERG

