Lukijan mielipide: Tonkaisit muurahaispesää, Suvi!

Olet rohkea nainen. Olen ylpeä, että minulla on ollut ilo seurata kasvamistasi kouluvuosista alkaen.

Tiedän, että kasvoit siskojesi kanssa keskellä luontoa, sait jo pienenä oikeat arvot elämääsi, ja tarvitset niitä nyt työssäsi. Vanhempasi opettivat omalla elämällään, että ihminen tarvitsee luontoa elääkseen, ja siitä on siksi pidettävä hyvää huolta.

Olet nyt kirjoituksellasi valinnut tien, jolla tulet saamaan paljon kuraa niskaasi, mutta siihenhän olet jo tottunut. Tässä maailmassa ei kysytä, miten teet työsi, vaan mitä teet työksesi.

Minä tiedän, että teet kaikkesi, jotta meille kaikille tärkeä metsätalous toimisi mahdollisimman luonnonmukaisesti.

Korjausliikkeet ovat aina hitaita. Ilman metsätaloutta emme olisi selvinneet edes sotakorvauksista, emmekä nyt pystyisi riitelemään näistä asioista. Toivon, että yrittäisit vieläkin saada aikaan näitä keskusteluiltamia, vaikka kerroitkin, ettei niihin tullut asioista kiinnostuneita, puskista huutelijoita kyllä riittää.

Juuri sinun ja siskojesi kaltaisia ihmisiä me tarvitsemme töissä, joita teette, maa-, metsä- ja karjataloudessa, teollisuudessa ja matkailussa, omalta osaltanne voitte edelleenkin vaikuttaa siihen, että yhteinen pallomme hengittäisi pikkuriikkisen paremmin. Asfaltin alta se ei hengitä!

Luonnonsuojeluyhdistys ei turhaan huomioinut sinua ja siskojasi muutama vuosi sitten ympäristöpäivänä.

Luonnollisin terveisin,

SIRKKA-VAALIVIRTA

Mäntyperän Luontopiste,

Luonnonsuojeluyhdistyksen

entinen puheenjohtaja-sihteeri

Savitaipale

