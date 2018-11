Paritanssi vei savitaipalelaisen Juho Markun mennessään – kaikki alkoi Säänjärven lavalta

SAVITAIPALE Jos osaa kävellä, osaa myös tanssia. Tätä mieltä on ainakin savitaipalelainen Juho Markku, joka aloitti tanssiharrastuksen pari vuotta sitten.

Hän päätyi kavereineen Hakamäki Piknikin jälkeen Säänjärven lavalle, jossa tanssin pyörteet veivät mennessään.

– Siellä tuli otettua ensiaskeleet, Markku hymyilee.

Hän alkoi selvittää mahdollisuuksia harrastaa paritanssia laajemmin. Syksyllä Lappeenrannassa alkoi kurssi, johon hän osallistui.

– Sieltä innostus sitten syntyi. Tuli käytyä kursseilla ja lavoilla vähän pidemmälläkin.

– Mitään pitkää kokemuspohjaa ei siis ole. Alkuun tuntuikin, ettei tanssi onnistu yhtään. Nyt jos näkisi sitä alkua uudestaan, niin se olisi varmaan ihan hirveän näköistä. Hyvä rytmitaju kyllä helpottaa oppimista. Kuitenkin myös rytmitajua voi oppia.

Markun ensimmäiset kilpailut tanssin saralla olivat lokakuussa Valkeakoskella. Markku ja hänen tanssiparinsa Sini Kiiveri saivat heti mainetta ja kunniaa Rock’n’ Swing -tanssien kilpailussa, sillä he sijoittuivat fuskussa ensimmäiseksi ja buggissa kolmanneksi. He kilpailivat aloittelijoiden sarjassa.

– Menestys yllätti. Valmentajan kanssa katsoimme suoritusta jälkeen päin videolta. Siinä huomasi, että oli jäänyt harjoittelun nälkä. Ja kyllähän se menestys kivalta tuntui.

Pari edustaa Kouvolan Terpsikerhoa. Kouvola on lähin paikka, jossa voi harrastaa kilpatasolle tähtäävää paritanssia.

Aina, kun vuorotyötä tekevien Markun ja Kiiverin kalenterissa on keskiviikkoisin tyhjää, he suuntaavat Kouvolaan treeneihin.

Savitaipaleella asuva Markku ja Lappeenrannassa asuva Kiiveri menevät ensin Taavettiin, josta he jatkavat kimppakyydillä Kouvolaan.

– Itse aloitin kilpatanssitreenit vasta tänä syksynä. Sini oli tanssinut toisen parin kanssa menestyksekkäästi jo aikaisemmin, mutta pari muutti pois paikkakunnalta.

– Sinin kanssa olemme tunteneet jo pidempään. Tuli sitten puheeksi, että tässähän voisi mennä myös kilpailuihin.

Jos aika ei riitä lähteä Kouvolaan saakka treeneihin, niin kaksikko treenaa joko Savitaipaleella Säpinätuvassa tai Taavetissa Taavetti-hallissa.

– Hieno juttu, että olemme päässeet niihin harjoittelemaan, Markku kiittelee.

27-vuotias Markku sanoo myös, että Etelä-Karjalassa on paljon nuoria ihmisiä, jotka harrastavat paritanssia ja käyvät tanssilavoilla. Kuitenkin enemmistö on naisia.

– Viejille olisi täällä tarvetta. Savitaipaleellakin on hyvin tanssin harrastajia paikkakunnan kokoon nähden.

Markku on asunut koko ikänsä Savitaipaleella. Hän on koulutukseltaan metsäkoneenkuljettaja, johon opit on haettu Mikkelistä. Muita harrastuksia hänellä on suunnistus ja hiihto. Lisäksi Markku kuuluu Savitaipaleen sivistyslautakuntaan ja on keskustan Airi Nikkilän varavaltutettu.

Tanssin hän uskoo tulleen elämäänsä nyt jäädäkseen.

– Se on nyt jo niin iso osa omaa elämää.

Seuraavan kerran kilpailumahdollisuus on alkuvuodesta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi