Kansanedustaja Jukka Kopra teki yövuoron taksikuskina Savitaipaleella – ”Ajettiin vähän hurukyytiäkin”

SAVITAIPALE Kokoomuksen lappeenrantalainen kansanedustaja ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jukka Kopra vietti hiukan erilaista pyhäinpäivää viime viikonloppuna. Kopra työskenteli taksinkuljettajana Savitaipaleella lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Kopra kertoo verkkosivuillaan, että hänen kiinnostuksensa taksiliikennettä kohtaan heräsi alaan liittyvän lainsäädäntötyön myötä. Kopra suoritti taksinkuljettajan kokeen hyväksytysti syyskuussa. Ajolupa myönnettiin 10. lokakuuta.

– Valiokuntatyössä kertynyt asioiden tuntemus antoi hyvän lähtökohdan Taksiliiton Timo Koskiselta saamani oppikirjan lukemiseen. En saanut kokeessa täysiä pisteitä, mutta läpi meni. Maksoin kokeen hinnan itse, Kopra kertoo.

Pirssin Kopralle tarjosi savitaipalelainen tilausliikenne- ja taksiyrittäjä Petteri Eteläpää. Miehet tuntevat toisensa vuosien takaa, jo ajalta ennen kuin Kopra valittiin eduskuntaan.

– Moni asiakas ihmetteli, mikäs vieras mies täällä ajaa Eteläpään autoa ja aitoon karjalaiseen tyyliin osattiin kysellä kuskin taustoja, todellisia aikeita ja motiiveja työvuoron tekemiseen. Kävin illan aikana monia hyviä keskusteluja asiakkaiden kanssa. Otettiin myös yhteiskuvia ja ajettiin vähän hurukyytiäkin, Kopra kertaa.

Kopra teki kymmenen tunnin työvuoron, joka kesti iltakuudesta aamuneljään. Hän ajoi 12 ajoa ja yhteensä 164 kilometriä. Kassaan kertyi kaikkiaan 245,80 euroa.

– Yleinen käytäntö alalla on, että kuljettajan palkka on 35 prosenttia verottomasta myynnistä, joten tässä tapauksessa kuljettajan osuus oli 78,21 euroa, verojen ja pakollisten työnantajamaksujen jälkeen 46,92 euroa. En nostanut palkkaa tekemästäni työstä, mutta työnantajan laskelman mukaan tekemäni työ kaikkine sivukuluineen olisi maksanut hänelle noin 120 euroa, Kopra ynnää.

Kopra huomauttaa, että kyseessä oli vain yksi vuoro, mutta sen perusteella voidaan vetää joitain johtopäätöksiä.

– Ensinnäkin, tämän vuoron perusteella palkka on pieni. Toiseksi, yhteiskunnallisten maksujen osuus työn teettämisen yhtälöstä on liian suuri. Ei ihme, että monien mielestä Suomessa ei kannata työllistää. Tämä ei tietenkään koske pelkästään taksialaa, kansanedustaja summaa.

– Yhden työvuoron perusteella voin jo todeta, että taksinkuljettajan ammatti on raskasta työtä, jossa vaaditaan malttia sekä hyvää ihmistuntemusta. Omalta osaltani työvuoro sujui tällä kertaa hyvin eikä mitään ongelmia tai hankaluuksia ollut, hän jatkaa.

Vajaan viikon takainen yö taksikuskina ei ollut Jukka Kopran ensimmäinen työkokeilu Savitaipaleella. Tammikuussa 2017 hän työskenteli päivän ajan paikallisessa kotihoitoyksikössä.

