Kausi-influenssalta kannattaa suojautua

Riskiryhmille tarkoitetut maksuttomat kausi-influenssarokotukset alkavat Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren hyvinvointiasemilla ensi viikolla. Suomenniemellä rokotuksia annetaan marraskuun lopussa.

Rokotus otetaan ensisijaisesti omaksi suojaksi, mutta jokaisella on lisäksi vastuu lähipiiristään. Siksi rokotuksen saavat maksutta myös vakavalle influenssalle alttiiden, esimerkiksi vastasyntyneiden ja vanhusten, läheiset.

Rokote kannattaa ottaa ja siitä voivat riskiryhmiin kuulumattomat myös maksaa. Kausi-influenssa on ärhäkkä tauti, joka vie perusterveenkin petiin pidemmäksi aikaa. Mikäli vastustuskyky on iän tai esimerkiksi sairauden takia jo valmiiksi heikko, influenssa voi koitua jopa kohtaloksi. Mitään hysteriaa ei ole tarpeen lietsoa, sillä kuolemantapaukset ovat harvinaisia.

Vajaan kymmenen vuoden takaisen Pandemrix-kohun takia terveysalan ammattilaiset joutuvat edelleen vakuuttelemaan nykyisin käytössä olevien rokotteiden turvallisuutta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) korostaa, että kausi-influenssarokote on turvallinen.

Sataprosenttista suojaa se ei välttämättä anna, mutta on parempi katsoa kuin katua. Mitä parempi rokotuskattavuus alueellisesti on, sitä varmemmin vältytään epidemioilta ja laajemmilta haittavaikutuksilta. Erityisesti, jos lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia, on vastuutonta jättää rokotus ottamatta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi