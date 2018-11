Uusi tunnus yhdistää alueen toimijat – Savitaipale Original on merkki paikallisesta osaamisesta

SAVITAIPALE Savitaipale Original -tunnus julkistettiin kuluvan viikon tiistaina Savitaipaleen Helmessä. Tilaisuuden pitopaikka valikoitui luontevasti, sillä onhan kesällä avatun liikenneaseman yrittäjä Tommi Naakka tunnusidean isä.

Naakan lisäksi työryhmään, jonka voimin ideasta tuli konkretiaa, kuuluivat Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen sekä projektityöntekijä Piia Vahvanen. Tunnuksen visuaalisesta ilmeestä ja graafisesta ohjeistuksesta vastasi Hanne Kosonen.

– Tämä on tosi hyvä juttu. Mahdollisuus lähteä mukaan matalalla kynnyksellä on positiivista. Ei tarvita sertifiointeja eikä liittymis- tai vuosimaksuja, luonnontuote- ja luontopalveluyritys Annaberryn yrittäjä Anna Lerkki kehui.

Tunnus on graafisen ohjeistuksen puitteissa vapaasti Savitaipaleen alueen yrittäjien käytettävissä ja sen voi ottaa käyttöön heti. Naakan mukaan käyttömahdollisuuksia on lukuisia.

Savitaipale Original -tunnuksen voi painattaa tuotepakkauksiin tai esimerkiksi yrityksen t-paitoihin. Edelleen se voi näkyä markkinointimateriaaleissa niin paperilla, verkossa kuin vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen toivoi tunnukselle mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa.

– Tämä on ainutlaatuinen avaus, joka vahvistaa paikallisuutta ja savitaipalelaisuutta. Yritykset, tuottajat ja toimijat tulevat näin entistä näkyvämmin ja arvokkaammin esille, Kainulainen sanoi.

Tunnuksen materiaalit kootaan ladattaviksi Savitaipaleen kunnan verkkosivuille.

Tunnuksen taustaa

Savitaipale Original -tunnuksen taustalla on ajatus leimamaisuudesta ja perinteikkyydestä, savitaipalelaisesta alkuperästä.

Tunnuksessa on käytetty kunnan vaakunan vallikorokuviota kuvastamaan Savitaipaleen puhdasta luontoa ja ympäröiviä metsiä, joiden yllä kunnan nimikkolintu kuikka lentää kantaen terveisensä maailmalle.

