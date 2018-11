Luotolahden palvelukodin kiinteistö Suomenniemellä aiotaan myydä purkukuntoisena – toiminta palvelukodissa on loppunut

SUOMENNIEMI Tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille Suomenniemellä tarjonneen Luotolahden palvelukodin toiminta päättyi marraskuun ensimmäisellä viikolla. Tuolloin palvelukodin viimeisetkin asiakkaat muuttivat Mikkeliin valmistuneeseen uuteen palvelukotiin.

Suomenniemellä toimineen palvelukodin kiinteistö jäi tyhjilleen. Toimintaa pyörittäneellä Attendolla on vuokrasopimus paikkaan ensi kevääseen saakka.

Johtaja Tero Hjerppe siirtyi Mikkeliin uuden palvelukodin johtajaksi. Myös muille työntekijöille tarjottiin työpaikkoja muista Attendon yksiköistä. Asiakkaat siirtyivät enimmäkseen Mikkeliin ja Lappeenrantaan, mutta yksi asiakas muutti Savitaipaleelle Kotiplussaan.

Luotolahden palvelukodin kiinteistön omistaa Aila Rautio poikiensa kanssa. Aila Rautio oli yrittäjänä palvelukodissa miehensä Ari Raution kanssa ennen Arin kuolemaa, jonka jälkeen kiinteistö on kuulunut Ailalle ja parin pojille.

– Myyntiin se laitetaan. Poikein kanssa on päätetty niin, Aila Rautio sanoo.

Paikka aiotaan myydä purkukuntoisena.

– Se on vanha rakennus, hän jatkaa.

Aila Rautio suhtautuu tulevaan hyvillä mielin.

– Tämä on yhden aikakauden loppu. Onhan se tietyllä tavalla pieni suru, kun Arin elämäntyö ikään kuin loppuu, mutta toisaalta Kotiplussa Savitaipaleella jatkuu.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi