Kolumni: Työlkii ellää, mut kaupal rikastuu

MARRASKUUN alussa saimme taas tietää, miten Suomen raharikkailla menee, ja onko kultapossukerho saanut uusia jäseniä, kun verotiedot julkaistaan.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuista käytäntöä perustellaan avoimuudella. Samalla saadaan yhteiskunnallista tietoa esimerkiksi siitä, millä aloilla Suomessa rahaa tehdään. Ehkä se tieto taasen voi kannustaa ihmisiä yrittäjiksi, perijöiksi tai pokeri- tai hallitusammattilaisiksi.

Kateuspäiväksikin on marraskuun ensimmäinen ristitty. Ja me suomalaiset vasta kateellisia olemmekin. Yhtä ydinvoimalaa pyörittäisi kansantarun mukaan kepeästi tällä kaikella kateusenergialla. Viis siitä, että tutkimusten mukaan monet muutkin kansat kokevat kyselyiden perusteella olevansa kansojen joukossa poikkeuksellisen kateellisia.

Emmekä osaa edes olla amerikkalaisella tavalla kateellisia, vaan jotenkin väärällä tavalla. Emme saa siitä voimaa tehdä enemmän tai paremmin, vaan pikemminkin virtaa valittaa ja lannistaa. Kyllähän minäkin, mutta…

En osaa kadehtia peliteollisuuden miljonäärejä tai Jorma Ollilaa. Rikkaiden keski-ikäisten setämiesten lista lähinnä puuduttaa. Myös perintömiljonäärien, joiden joukosta löytyy nuorempiakin, elämä tuntuu kovin kaukaiselta.

Sanotaankin, että muurari kadehtii toista muuraria. Sellaista ihmistä, johon on samaistumispintaa. Joku joka on vaikkapa samanlaisista lähtökohdista, samassa ammatissa, samaa sukupuolta tai ikäluokkaa, samalta kylältä, tai samasta opinahjosta. Silloin herää ajatus, että itsekin olisi edes teoriassa jotenkin voinut pystyä samaan.

15-vuotiaana olin esimerkiksi hillittömän kateellinen TikTakin teini-ikäisille muusikoille, jotka kiersivät keikkailemassa ympäri Suomea ja joiden kappaleet soivat radiossa tiuhaan tahtiin. Että millä tuurilla noille suotiin tuollaista mainetta ja kunniaa. Vähänpä tiesin.

Raharikkaiden maailmassa kolmekymppisille naisille on edelleen tarjolla hyvin vähän samaistuttavia kadehtimiskohteita. Nopeasti tulevat mieleen tekoälylähettiläs Linda Liukas ja vaateyrittäjänä entisessä kotikaupungissani Jyväskylässä aloittanut Suvi Widgren.

Omanikäisten urheilutähtien kohdalla sitä joskus funtsii, että pitikö ne piikkarit lyödä naulaan 14-vuotiaana, olisit nyt katsonut sen kortin edes vähän pidemmälle. Tosin jääkiekko- tai jalkapallomiljoonista on naisen ainakin vielä melko turha haaveilla.

Tällä lauluäänellä puolestaan 1980-luvulla syntyneitä Suvi Teräsniskaa tai Anne Mattilaa on turha kadehtia.

Kovassa nousussa nuorten naisten rahaidoliksi on myös toimittaja/bloggaaja/kirjailija Julia Thurén, joka on viime aikoina tehnyt rahapuhetta avoimeksi muun muassa omien kokemustensa kautta. Hän on kannustanut naisia ottamaan omat raha-asiansa haltuun ja myös sijoittamaan.

Tutkimusten mukaan nuorilla on talousasioista entistä heikommat tiedot ja leviävä luottotiedottomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma.

Onneksi rahapuheessa on päästy eteenpäin harvoja koskettavasta mantrasta, ”kun jätät töihin mennessäsi noutokahvin ostamatta, säästät vuodessa satoja euroja”. Rautalangasta väännettyä ja samaistuttavaa puhetta rahasta tarvitaan lisää.

EVA KOTTONEN

Kirjoittaja on Länsi-Saimaan Sanomien toimittaja.