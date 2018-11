Hirvijahti Länsi-Saimaan alueella sujuu hyvin

Hirvijahti Länsi-Saimaan alueella etenee hyvin. Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pasi Laari kertoo, että alueen luvista 65,8 prosenttia on käytetty. Hirvistä on kaadettu 91 aikuista ja 90 vasaa.

– Valkohäntäpeuroja on kaadettu yksi aikuinen ja kaksi vasaa.

Laari sanoo, että jahti on sujunut hyvin.

– Savitaipaleen puolella on mennyt paremmin ja nopeammin, 80 prosenttia luvista on käytetty. Savitaipaleellahan on otettu käyttöön myös kannanhoidollisia lupia. Tilanne on hyvä. Jäljelle jäävä kanta on pienempi.

Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Petteri Saarnia sanoo, että myös heidän alueellaan jahti on sujunut hyvin. Viime viikonlopun jälkeen 109,5 lupaa oli jo käytetty. Lupia on kaikkiaan 131.

– Viime torstaina pidettiin jo lisälupapalaveri. Jahti on mennyt sujuvasti ja hirvikanta jää suunnitellun mukaiseksi.

Lisälupia Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin 9,5.

ANNIINA MEURONEN

