Suomenniemi vei Venla Koskisen sydämen – ”Oli mikä hyvänsä ongelma, niin se ratkaistaan”

SUOMENNIEMI Mäennyppylän päällä Suomenniemen Sydänmaalla on pieni omakotitalo.

Talon pihapiirissä riittää neliöitä kasvimaalle, kukkapellolle, aitoille, vanhalle pihasaunalle ja isolle varastorakennukselle. Sisällä lämpimässä tuvassa on Vantaalta Suomenniemelle kotiutunut Venla Koskinen miehensä ja pariskunnan kissan kanssa.

– Tämä 74 neliötä riittää meille hyvin. Aivan ihana paikka asua täällä mäen päällä, Koskinen huokaa.

Venla Koskinen työskentelee toimintakeskus Metsätähden yhteydessä olevassa kahvila-ravintola Niementähdessä. Suomenniemelle päädyttiin, koska paikka oli mieluinen.

– 90-luvulla isännän kaveri oli Suomeniemellä töissä. Hänen perheensä pyysi meitä juhannuksen viettoon tänne. Kohta olikin saatava oma mökki paikkakunnalta, se oli 2000-luvun alkua. Sitten oli aina haikea olo, kun piti mennä takaisin Vantaalle.

Nyt Venla Koskisella ja hänen miehellään on ollut talo paikkakunnalla puolitoista vuotta.

– Baarilla kysyin tutulta, että etkö tietäisi mitään taloa. Hän tiesi. Tämä oli ollut noin 20 vuotta tyhjillään. Teimme kaupat omistajan kanssa.

Koskista kiinnostaa kovasti omavaraisesti eläminen. Hän aikoo viljellä omalla isolla pellollaan ”vaikka mitä”, kunhan vauhtiin pääsee.

– Kellari on aivan mahtava, saa talveksi kaikenlaista säilöön. Raaka-aineiden puhtaus on herättänyt. Kun viljelee itse, tietää varmasti mitä saa.

Koskinen on ollut nyt vuoden päivät töissä Niementähdessä. Hän on tullut kylällä tutuksi myös Metsätähden palveluiden innokkaana puolestapuhujana. Hän kertoo, miksi aihe on niin lähellä sydäntä, muutenkin kuin oman työpaikan säilymisen kannalta.

– Metsätähden kiinteistön omistaa Mikkelin kaupunki ja Suomenniemen tukiasuntoyhdistys. Essote on siinä vuokralla. Olen siis töissä Suomenniemen tukiasuntoyhdistyksellä, joka ylläpitää lounaskahvilaa. Ongelma on, että Essote suunnittelee lakkauttavansa ympärivuorokautisen hoidon Suomenniemellä. Siinä katkeaa ateriantuottajalta selkäranka. Meiltä on tilattu koko ateriapaketti.

Koskista kirpaisee myös, että Metsätähdessä asuvat syntyperäiset suomenniemeläiset 70—90-vuotiaat ihmiset joutuvat mahdollisesti muuttamaan. Hän tietää, että kyläläiset ovat itse aikoinaan osallistuneet Metsätähden kustannuksiin lahjoittamalla rahaa ja puutavaraa.

– Metsätähden puolesta laadittuun adressiin tuli 1762 nimeä.

– Kyseessä on myös suurin suomenniemeläinen työantaja. Ja mikä tärkeintä, se on siellä asuvien vanhusten koti.

Juuri Suomenniemen yhteishenki saa Koskiselta vuolaat kiitokset.

– Kaikki suomenniemeläiset tekevät kaikkensa, että palvelut säilyisivät. Myös yksilönä saa apua. Oli mikä hyvänsä ongelma, niin se ratkaistaan.

– Alkuun meilläkin oli vain yksi tuttu pariskunta, mutta pian oli jo paljon tuttuja. Olen sopeutunut tänne hyvin. En ole koskaan kokenut olevani kaupunkilainen, mutta aiemmin sieltä ei pystynyt hyppäämään pois.

– Vuonna 2008 olin jo aivan valmis muuttamaan tänne, mutta isäntä ja poika pistivät hanttiin.

Nykyisin myös 21-vuotias poika sekä myös Venla Koskisen äiti asuvat Suomenniemellä.

Koskinen rakastaa työtään Niementähdessä. Hän on ammatiltaan kotitalousteknikko.

Koskinen päätyi alalle, koska hän halusi laaja-alaisen ammatin. Hän toimi aluksi muun muassa kotitalousneuvojana, kunnes taksiyrittäjänä toiminut mies houkutteli ajamaan taksia. Niinpä hän ajoi taksia Vantaalla 15 vuotta.

– Ajattelin, että olin ollut niin naisvaltaisella alalla, joten miksei välillä kokeilisi jotakin muuta. Taksiala opetti miten monenlaisia ihmisiä on olemassa.

Nyt oli kuitenkin aika vaihtaa oman alan töihin.

Venla Koskinen kehuu Suomenniemessä kaikkea.

– Harrastaminenkin on niin helppoa, ei tarvitse jonottaa mihinkään kursseille. Ja tämä rauha! Luonto on aivan ihana. Moni kokee pimeyden haastavana, mutta minusta on ihanaa, kun pimeä on pimeää. Ei kaupungissa saa sitä samaa tunnelmaa. Tykkään myös olla omissa oloissani. Kylillä on sitten sosiaalista kanssakäymistä.

– Arvostan myös tätä helppoutta. En ole mikään shoppailija.

Kuntaliitos puhuttaa paljon edelleen. Koskinen yhtyy puheisiin.

– Monesti on kuullut sanottavan, että kohta Mikkelistä tullaan varmaan puskutraktorilla ja ajetaan Suomenniemi Kuolimoon.

Vantaalla 20 vuotta asuttuaan Koskinen ei tavannut naapureitaan kertaakaan.

– Nyt ei kauaa kestänyt, kun parin kilometrin päässä asuvat naapurit olivat jo tuttuja.

Venla Koskisen sydäntä lähellä on erityisesti kaksi asiaa liittyen Suomenniemeen.

– Valokuitu pitää saada – Metsätähti säilyttää.

Venla Koskinen

Syntynyt: 1966 Helsingissä.

Kotipaikka: Suomeniemen Sydänmaalla.

Ammatti: kotitalousteknikko.

Perhesuhteet: mies, 21-vuotias poika, kissa

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.