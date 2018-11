Lukijan mielipide: Peruskoululaiset pohtivat jo lukiovalintojaan

Monien peruskoulun päättöluokan oppilaiden kodeissa pohditaan jo nyt ensi kevään jatkovalintoja. Noin puolet ikäluokasta tähtää lukioon, toinen puoli ammatillisiin opintoihin.

Suomen tiheä lukioverkko tarjoaa lähes kaikille peruskoulunsa päättäville mahdollisuuden jatkaa opintojaan kotoa käsin aina korkeakoulujen kynnykselle saakka.

Suomalaista lukiokoulutusta uudistetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Lukioväki on itse saanut olla mukana tässä muun muassa viestintään, vuorovaikutukseen, opiskelijalähtöisyyteen ja oppimaan oppimiseen perustuvassa uudistustyössä.

Lukiolaisten määrä on kymmenvuotiskaudella 2007–2017 vähentynyt noin kymmenen prosenttia, mutta nyt ollaan noususuunnassa. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä puolella 25–34-vuotiaista olisi tiede- tai ammattikorkeakoulututkinto. Tällä hetkellä osuus on 41 prosenttia.

Maamme tiheä lukioverkko kertoo sekä koulutuksen arvostuksesta että alueellisesta ja koulutuksellisesta tasa-arvosta. Koulun jatkaminen lähellä omaa kotia merkitsee nuorelle ja hänen perheelleen huomattavaa kustannusten ja päivittäisen ajan säästöä.

Suomen Lähilukioyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 161 lukiota Hangosta Utsjoelle. Tämä on lähes puolet Suomen lukioiden määrästä. Jäseneksi otettaessa opiskelijamäärä saa olla korkeintaan 150.

Pienten kuntien päättäjille oma lukio on kunnan merkittävimpiä elinvoimatekijöitä. Esimerkiksi kuntaan muuttoa harkitseville yrittäjille ja heidän työntekijöilleen on tärkeää saada lukiokoulutus lapsilleen omalta paikkakunnalta.

Kuntien panostukset lukioidensa hyväksi ovat saaneet aikaan mielenkiintoisia reaktioita. Helsingin Sanomien mielipidesivulla lokakuussa pidettiin jopa epätasa-arvon lähteenä sitä, että monissa pienissä lukioissa opiskelijat saavat ilmaiset tietokoneet, oppikirjat tai koulumatkat.

Pienissä lukioissa ollaan lähellä kasvatuksen ja huolenpidon ihannetta: opetusryhmät ovat pienehköt ja opintojen ohjaus ja yksilöllinen opastus ylenpalttista. Keskeyttäneiden ja neljännen vuoden opiskelijoiden osuudet ovatkin pienissä lukioissa huomattavasti alle maan keskiarvon.

Pienissä ryhmissä ja hyvin ohjattuina kouluyhteisön jäsenet kantavat yhdessä vastuuta tulosten saavuttamisesta. Opettajat tuntevat yleensä nimeltä nekin nuoret, joita eivät itse opeta.

Ylioppilastutkinnon edellyttämä kurssivalikoima on kautta maan pienissä ja suurissa lukioissa sama.

Pieni lukio on turvallinen vaihtoehto.

JUKKA O. MATTILA

puheenjohtaja

Suomen lähilukioyhdistys

