Piispa kannusti kirkkoväkeä uurnille – seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina

SAVITAIPALE Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen vieraili maanantai-iltana 12. marraskuuta Savitaipaleella järjestetyssä Taipaleen seurakunnan seurakuntaillassa.

Ennen tilaisuuden alkua piispa kannusti seurakuntalaisia uurnille. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi lauantaina 10. marraskuuta ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. marraskuuta.

– Vaaleissa ratkaistaan hyvin pitkälle Taipaleen seurakunnan tulevaisuus. Toivon, että mahdollisimman moni kantaa kortensa kekoon äänestämällä, Häkkinen korosti.

Uusi Taipaleen seurakunta aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa, kun nykyiset Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat lakkautetaan ja ne yhdistyvät saman nimen alle.

Vaikka Taipaleen seurakunnan synnyttäminen on ollut osin kivuliasta, piispa muistutti kolmen seurakunnan tehneen oikean päätöksen.

– On hyvä, että täällä oltiin itse ajoissa aktiivisia ja haluttiin yhdistymisratkaisulla rakentaa omaa tulevaisuutta. Joskus yritetään sinnitellä liian pitkään yksin ja sitten on toimittava pakon edessä, Häkkinen sanoi.

– Myös vastustus ja eriävät mielipiteet kuuluvat tällaiseen prosessiin, hän jatkoi.

