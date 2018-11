Leia on taitava ja tottelevainen hirvikoira – Riina Leppäsellä ja Leialla on vielä monta hirvimetsällä käyntiä edessä

LEMI Riina Leppäsen emännöimässä ruokakunnassa riittää meininkiä marraskuisena tiistai-iltana. Ulkona on pimeää ja vettä sataa, mutta sisällä on lämmin ja kolmen koiran hännät viuhtovat. Koirakolmikko Leia, Odelia ja Kiki ovat kaikki sisällä perheen kanssa, vaikka kaikki ovat tottuneet myös ulkoiluun säällä kuin säällä.

Leppänen harrastaa niistä kahden vanhemman kanssa. Kiki on vielä niin pentu, että sen kanssa käydään vasta pelkästään lenkillä ja tutustumassa metsään.

– Minulla on ollut koiria aina. Nuorimman tytön isään tutustuessani kuvioihin tuli myös metsästysharrastus. Mietin, että millaista olisi olla koiran kanssa hirvimetsällä, hän kertoo.

Vuonna 2007 Leppänen lähti ensimmäisen kerran hirvimetsälle. Hirvijahtiin osallistujat ovat enimmäkseen miehiä, mutta naisia on enenevässä määrin mukana juuri koirien kanssa.

– Ensimmäisen hirvikoiran hain Tanista Rajahirven kennelistä. Kennelin omistajia voin kiittää, että olen päässyt näin hyvin hirvikoiraharrastukseen ja koetoimintaan mukaan.

– Alkuun olin vain koiran kanssa mukana, myöhemmin hankin oman hirvikiväärin ja opettelin ampumaan sillä. Minulle se ampuminen ei kuitenkaan ole se juttu. Koirahommat riittävät.

Hirvestyskausi on vielä käynnissä. Leppänen kuuluu Kaukaan riistamiesten hirviporukkaan Savitaipaleella. Leia pääsee metsään vielä monta kertaa hirvijahdin tiimoilta.

