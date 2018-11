Lukijan mielipide: Epämiellyttäviä totuuksia

Olemme saaneet viime aikoina kuulla epämiellyttäviä totuuksia maapallomme tilasta. Lista on pitkä ja masentava: ilmastonmuutos, merten muoviroskat, kemikalisoituminen, rehevöityminen, elinympäristöjen tuhoutuminen, biodiversiteetin kaventuminen.

Ihmisen toiminta on muuttunut kestämättömäksi. Tähän on nyt jokaisen havahduttava. Vastuuta on pystyttävä rohkeasti ottamaan kaikkien päättäjien niin globaalilla, valtiollisella kuin paikallisellakin tasolla.

Ihmiskunta on vaurastunut ja saavuttanut nykyisen elintasonsa fossiili- ja kertakäyttötalouteen perustuen. Näin ei voi kuitenkaan jatkua. Kaikkien sektoreiden on toimittava kestävän kehityksen mukaisesti.

Esimerkiksi maa- ja metsätalouden on kehitettävä menetelmiä, joilla hiilen, ravinteiden, humuksen ja raskasmetallien karkaaminen ilmaan ja vesistöihin pienenee. Ratkaisevaa on se, tuottaako metsäteollisuus pitkäikäisiä vai kertakäyttöisiä tuotteita. Suomessa onkin kehitetty esimerkiksi puupohjaisia kierrätettäviä kuituja tekstiiliteollisuuteen.

Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden kaventuminen on hyvin huolestuttavaa. Elämän kehittyminen miljoonia lajeja käsittäväksi ainutlaatuiseksi systeemiksi on kestänyt miljardeja vuosia. Lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat ehkä kysymään, miksi annoimme kaiken tämän hävityksen tapahtua, vaikka tiesimme toimiemme seuraukset.

Lohduttavaa on, että meillä on jo koko joukko keinoja, joilla voimme ongelmia ratkaista. Ainut todellinen haaste on tahto tehdä oikeita ja kestäviä päätöksiä. Sen sijaan, että taivastelemme muiden valtioiden ja kansalaisten päästöjä, voisimme keskittyä näyttämään esimerkkiä.

Kuntien, seurakuntien, säätiöiden, ynnä muiden julkisten tahojen tulisi eturintamassa näyttää mallia meille kansalaisille siitä, miten esimerkiksi metsiä voidaan hoitaa yhdistämällä hyvä tuotto esteettisesti ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin.

Varsinkin taajamametsät, retkeilyreitit ja hiihtoladut ovat kansalaisille tärkeitä latautumispaikkoja. Vanhoja metsiä on Kaakkois-Suomessa kiireesti suojeltava kattavan verkoston saamiseksi ja talousmetsissä siirryttävä enenevässä määrin peitteiseen metsätalouteen.

Metsäammattilaisia tuntuu tympivän sana puupelto. Mielestäni se kuvaa verrattomasti viljely-avohakkuu -menetelmää.

Menetelmä on kieltämättä huippuunsa hiottu. Maa muokataan voimakkaasti, yhden lajin taimet istutetaan mättäisiin säännönmukaisin välein ja kaikki ”rikkaruohot” eli muut puulajit raivataan tarkasti pois.

Varpukasvit eivät toivu useinkaan vuosikymmeniin moisissa istutustaimikoissa. Tuloksena on lentokuvistakin tuttu puuplantaasi. Ei kukaan tohdi tropiikin eukalyptus- tai öljypalmuplantaasejakaan metsiksi kutsua.

Peitteinen metsänkasvatus imitoi sen sijaan mahdollisimman hyvin luonnonmetsän ominaisuuksia. Metsässä kasvaa eri-ikäisiä ja erilajisia puita. Pohja-, kenttä- ja pensaskerros on luonnonmukainen, maaperään ei ihanteellisissa oloissa kosketa muokkamalla, maata ei ojiteta, metsä taimettuu luontaisesti, hiiltä, ravinteita, humusta tai raskasmetalleja ei purkaudu maaperästä juurikaan.

Puita korjataan pääasiassa ylispuiden hakkuilla, jolloin tukkikertymä on suuri. Metsä säilyy kulkukelpoisena ja marjastus/sienestys on mahdollista. Kyllä talousmetsäkin voi olla samaan aikaan kaunis, monimuotoinen ja helppokulkuinen.

Ihminen on niin massiivinen luonnonvoima planeetallamme, että olemme uhkaamassa elämäntyylillämme omaa olemassaoloamme. Juuri nyt on kreivin aika toimia.

ANNE HÖMPPI-KERÄNEN

Kirjoittaja on savitaipalelainen filosofian maisteri. Hän työskentelee biologian ja maantiedon lehtorina Savitaipaleen Europaeuksen koululla ja lukiossa.

