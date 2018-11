Digiopastuksesta on tullut hitti – ”meitä vanhoja ei ole koskaan tällaiseen opetettu”

SAVITAIPALE Nörtit laitteidenvalmistajat eivät aina osaa asettua tavallisten ihmisten asemaan, kuului eräs arvio Savitaipaleen kirjastossa reilu viikko sitten torstaina.

Heili-kirjastoiden yhteinen digiopastusprojekti oli jälleen rantautuneena Savitaipaleen kirjastoon. Digiopastaja Petri Kukolle riitti työsarkaa aina aamusta iltapäivään, sillä paikan päällä oli jonoa. Opastusta tietoteknisiin pulmiinsa sai tällä kertaa 12 ihmistä. Osa sanoi tulevansa suosiolla seuraavaan opastukseen 3. joulukuuta, sillä Kukon pakeille eivät kaikki nyt ehtineet. Myös aikoja varattiin jo.

– Digiopetusta tarvitaan, että osaisi käyttää näitä laitteita. Tällaisen pitäisi olla säännöllistä, jonossa olleet Kaija Niinimäki, Maija-Liisa Niinimäki ja Maire Laari tuumivat.

– Ennen sai sakkoja, jos ei osannut lukea. Kohtako se on meillä sama juttu, Maija-Liisa Niinimäki pohti.

Kolmikko toivoo, että tulevaisuudessa olisi olemassa joku paikka, josta voisi ajanvarauksella mennä kysymään apua digipulmiin.

– Tai joku puhelin, johon voisi rauhassa soittaa. Varmasti monella on kotona kone, mutta jos ei sitä osaa käyttää, niin ei se paljon auta. Meitä vanhoja ei ole koskaan tällaiseen opetettu, joten miten tämän kaiken voisi osata. Silti vaaditaan, että pitäisi osata, he harmittelevat.

Petri Kukko on koulutukseltaan mikrotukihenkilö, joka on opettanut ihmisiä tietotekniikan saloihin noin 20 vuotta. Hän on myös vetänyt erilaisia kursseja. Tällä hetkellä hän kiertää vetämässä digiopastuksia muun muassa Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella.

– Tämä on minulla lähellä sydäntä, että pääsee opastamaan ihmisiä. Palvelut viedään verkkoon, laitteet ovat erilaisia ja opastusta tarvitsee. Ei tässä kenellekään sanota, että olet tyhmä, kun et osannut. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan, Kukko vakuuttaa.

