Katso tästä Taipaleen seurakunnan ensimmäinen kirkkovaltuusto – savitaipalelainen Urho Kärmeniemi keräsi eniten ääniä

Ensi vuoden alusta alkaen perustettavan Taipaleen seurakunnan ensimmäinen kirkkovaltuusto on valittu.

Sunnuntaina 18. marraskuuta pidetyissä seurakuntavaaleissa Lemiltä, Savitaipaleelta ja Taipalsaarelta valittiin yhteensä 23 luottamushenkilöä uuteen kirkkovaltuustoon.

Valituista puolet eli 12 on uusia. Valittujen keski-ikä on 55 vuotta. Lemiltä valittiin kuusi kirkkovaltuutettua, Taipalsaarelta kahdeksan ja Savitaipaleelta yhdeksän. Ehdokkaita oli kolmesta valitsijayhdistyksestä yhteensä 47.

Eniten ääniä, 134, sai uutena valittu savitaipalelainen tuotantopäällikkö evp Urho Kärmeniemi. Kärkikolmikossa ovat äänimäärän perusteella myös lemiläinen maatalousyrittäjä ja istuva kirkkovaltuutettu Anu Karhu (127) sekä Savitaipaleen kirkkovaltuuston nykyinen varapuheenjohtaja, sairaanhoitaja ja maanviljelijä Antti Nuppola (123).

Taipaleen seurakunnan 7512 äänioikeutetusta uurnilla kävi 1 621, joten äänestysprosentiksi muodostui 21,6. Ennakkoäänestysprosentti oli 11,2. Nuorten eli 16–17-vuotiaiden äänestysprosentti oli 17,4.

Neljä vuotta sitten Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren äänestysprosenttien keskiarvo oli 23,9.

Kirkon viestinnän mukaan seurakuntavaalien alustava valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,3. Vuonna 2014 äänestysprosentti oli 15,5.

Seurakuntien vaalilautakunnat vahvistavat tulokset viimeistään keskiviikkona 21. marraskuuta.

Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustoon valitut

Marjukka Ahtiainen, sairaanhoitaja (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 38 ääntä)

Jukka Hirvi, nuorisotyönohjaaja (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 28 ääntä) *

Kari Immonen, insinöörimajuri evp (Yhteinen taival, Savitaipale, 31 ääntä) *

Anu Karhu, maatalousyrittäjä (Lemi-valitsijayhdistys, Lemi, 127 ääntä)

Maria Karhula, opiskelija (Yhteinen taival, Savitaipale, 85 ääntä)

Teemu Kemppainen, teknisentyön opettaja (Lemi-valitsijayhdistys, Lemi, 38 ääntä)

Anni Kilpiä, opiskelija (Yhteinen taival, Savitaipale, 57 ääntä) *

Tuomo Kirjavainen, kelloseppä, eläkkeellä (Yhteinen taival, Savitaipale, 29 ääntä) *

Hanna Kuivanen, kokki (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 67 ääntä)

Samuli Kurkaa, rovasti (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 62 ääntä)

Urho Kärmeniemi, tuotantopäällikkö, eläkkeellä (Yhteinen taival, Savitaipale, 134 ääntä) *

Osmo Laine, yrittäjä DI (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 43 ääntä) *

Ritva Laurikainen, perhepäivähoitaja (Lemi-valitsijayhdistys, Lemi, 42 ääntä)

Juha Mielikäinen, avaisasiakaspäällikkö (Lemi-valitsijayhdistys, Lemi, 39 ääntä) *

Elma Mikkola, laitoshuoltaja, eläkkeellä (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 33 ääntä)

Antti Nuppola, sairaanhoitaja, maanviljelijä (Yhteinen taival, Savitaipale, 123 ääntä)

Merja Paatos, koulunkäynninohjaaja, omaishoitaja (Yhteinen taival, Savitaipale, 51 ääntä) *

Kari Pettinen, kanttori (Yhteinen taival, Savitaipale, 59 ääntä) *

Olavi Pikkarainen, metsäasiakasvastaava (Lemi-valitsijayhdistys, Lemi, 26 ääntä)

Kirsi Rehunen, lastentarhanopettaja, kirjailija (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 48 ääntä) *

Hanne Seppäläinen, sosionomi-diakoniopiskelija (Uudelle taipaleelle, Taipalsaari, 26 ääntä) *

Paula Tuomi, terveydenhuollon maisteri, eläkkeellä (Lemi-valitsijayhdistys, Lemi, 36 ääntä)

Erja Ässämäki, fysioterapeutti (Yhteinen taival, Savitaipale, 31 ääntä) *

* uusi kirkkovaltuutettu

