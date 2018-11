Lukijan mielipide: Kohti moniarvoisempaa metsänkäyttöä

Muutamia huomioita Länsi-Saimaan Sanomissa julkaistuun Suvi Kokkolan mielipidekirjoitukseen.

Kuluneen vuoden aikana on keskusteltu erityisesti valtionmaiden metsätaloudesta: olisiko syytä laskea niiden hakkuutavoitteita ja siirtyä laajemmin kestävämpään kasvatusmenetelmään. Myös yksityismetsänomistajien taustat ja arvot ovat monipuolistuneet, on alettu pohtia muitakin metsänkäyttötapoja ja -mahdollisuuksia kuin mihin on perinteisesti ohjattu. Kokkola luettelee asioita, joita metsäklusteri on suomalaisille mahdollistanut. Laittaa kyllä ajattelemaan, miksei kasvavista metsävientituloista näytä enää riittävän koulutukseen, tutkimukseen tai terveydenhoitoon.

Rehellistä olisi myös miettiä, mitä metsäklusteri on meiltä vastineeksi vienyt: kunnioituksen vanhoja metsiä kohtaan, mytologiamme ja kansanperinteemme, suoluontomme, tiettömät salot, monien lajien resurssit?

Maamme metsärakenteella on ekologista merkitystä, vaikka Kokkola asian sivuuttaa. Aukko- ja nuoren metsän elinympäristöistä tai niiden yleislajeista ei ole pulaa, vanhoista on. Metsämme ovat siis luonnottoman nuoria kokonaiskuvaltaan, ja metsänkäyttötapamme ohjaavat yhä nopeampiin käyttösykleihin. Vanhat ja tuottamattomat pois, sekä yhteiskunnassa että metsissä.

Onko tämä sitten kaikkien ihmistenkään hyvä? Eikö olisi kestävämpää antaa metsien muhkeutua? Metsäpeite, hiilivarasto ja elinympäristöt säilyisivät, teollisuuden painotus siirtyisi enemmän hiiltäpitävään tukkiin kertakäyttötuotemassan sijaan, luontomatkailun edellytykset paranisivat. Jatkuvassa kasvatuksessa metsänomistaja saisi palkkapäivän useammin kuin harvennus- ja päätehakkuupäivinä, lisäksi uudistamiskuluissa säästäisi sievoisesti.

Ilmastonmuutos ja maankäyttö ovat monitahoisia ongelmia, joita ratkomaan tarvitaan laajoja osaamisalueita ja ihmisryhmiä. Siksi Kokkolan naljailu filosofian maisterien (se on myös biologien ja ekologien tutkintonimike) osallistumisesta metsäntutkimukseen kuulostaa asiaan perehtymättömältä.

Huomaan kyllä, että tämä vinoilu on lainattu suoraan Maaseudun Tulevaisuuden nokkamiehiltä (vaikka maalaispankinjohtajatkin ovat olleet agronomeja, eivät finanssiammattilaisia). Ympäristö on muuttunut, tutkimus sen myötä, eikä meillä ole ollut tietoa esimerkiksi avohakkuiden tai turvemaiden hiilipäästöistä. Moitteen sijaan kiitos heille, jotka tietoamme päivittävät ja luulojamme kumoavat. Joka alalla ammattitaidon päivitys kuuluu työnkuvaan.

Kuumien tunteiden jälkeen voidaan lopuksi katsoa myös kylmiä numeroita ja tilastoja. Tällä hetkellä Etelä-Karjalan metsistä metsätalouden ulkopuolelle on rauhoitettu 1,1 prosenttia. Maakunnan hakkuut ylittivät viime vuonna Suomen metsäkeskuksen tilaston mukaan niille määritellyn kestävän tason. Koska Kokkola työskentelee Etelä-Karjalan alueella, hänellä ei pitäisi olla mitään perusteltua huolta maakunnan metsätalouden puolesta.

KAISA ILLUKKA

Helsinki

Aiemmin aiheesta: Olisiko aika puhkaista kupla (4.11.2018)

