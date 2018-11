Savitaipaleella panostetaan parempaan vanhuuteen – lääkintöneuvos Jouko Saramiehen tutkimuksesta alkaa toinen seuranta

SAVITAIPALE Savitaipalelaiset 63–86 -vuotiaat saavat ensi keväänä postia Eksotelta. Kyseinen ikäryhmä pääsee tuolloin tutkituttamaan terveydentilaansa sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskien osalta.

Lääkintöneuvos Jouko Saramies Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä laittoi 20 vuotta sitten alulle Savitaipale Study -nimeä kantavan tutkimuksen, johon kutsuttiin tuolloin 43–66 -vuotiaat savitaipalelaiset. Tarkoituksena oli selvittää 40 vuotta vanhempien kuntalaisten sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskitekijät.

Kymmenen vuotta sitten oli väliarvio, nyt on vuorossa 20:n vuoden päästä tehtävä kartoitus osallistuneiden terveydentilaan. Tutkimuksen toteuttaa Eksote.

Rahoitus tulee Eksoten tutkimusrahastolta ja Viipurin tuberkuloosisäätiöltä.

Sairaanhoitajat Anne Roschier ja Tuula Kauppi irrotetaan tutkimuksen ajaksi tutkimushoitajiksi. Roschier aloitti tehtävässä 18. marraskuuta ja Kauppi aloittaa 10. joulukuuta.

– Tutkimus tehdään Savitaipaleen terveysaseman laboratorion tiloissa, Roschier kertoo.

Hän jatkaa, että käytännössä tutkimukseen saapujaa odottaa tavallinen vastaanottotilanne. Työpari Roschier-Kauppi ottaa kello 7 aamulla ensimmäisen kolmen hengen ryhmän vastaan ja antaa alkuinformaation. Suostumuslomakkeen voi täyttää jo ennen paikalle saapumista.

Kaupin ottaessa verikokeita Roschier haastattelee asiakkaat näiden terveystottumuksista.

Kutsussa on ilmoitettu jokaiselle kellonaika, mutta jos se ei sovi, asiakas voi sen vaihtaa. Ohjeistus on kirjeessä.

Ensimmäiset kirjeet lähtevät jo joulukuussa, sillä käytäntö halutaan testata pienellä ryhmällä. Tällä hetkellä oletus on, että kolme henkilöä saadaan tutkittua 2,5 tunnin aikana. Tutkimuksessa mitataan asiakkaan verenpaine, otetaan paino ja pituus sekä mitataan rasva- ja sokeriarvot sekä haastatellaan tutkittava.

Lisäksi asiakas saa silmätutkimuksen, koska diabetes voi aiheuttaa kaihia tai silmänpohjan muutoksia.

Lääkintöneuvos Jouko Saramies toimi tutkimuksen käynnistämisen aikaan Savitaipaleen terveyskeskuksessa ylilääkärinä.

Hän koki, että sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen ehkäisyllä ja tiedon levittämisellä ollaan kansanterveystyön ytimessä. Hän teki myös väitöskirjan aiheesta.

Saramies uskoo, että tutkimuksella on ollut vaikutusta savitaipalelaisten ajatusmaailmaan ja elämäntapoihin. Kymmenen vuoden kohdalla seurantatutkimuksessa saatiin jo viitteitä asiasta.

– Osa kyllä jätti kymmenen vuoden seurantatutkimukseen tulematta, mutta heidän toivotaan osallistuvan nyt. Myös Savitaipaleelta pois muuttaneet tulevat saamaan kutsut. Matkakuluja emme voi korvata, mutta omakustanteisesti voi osallistua, Saramies opastaa.

Saramies tutkimuksen johtajana sekä tutkimushoitajat näkevät, että seurantaväli on hyvä. 20 vuotta sitten 1500 savitaipalelaista sai kutsun tutkimukseen ja 1168 siihen myös osallistui. Heistä 186:lla todettiin esiasteen diabetes.

– Eli nyt kiinnostaa miten esimerkiksi diabetes tai sokeriaineenvaihdunnan häiriö on kehittynyt ja onko uusia henkilöitä, joilla on diabetes.

– Keski-ikäisellä esidiabetes ja diabetes voidaan ehkäistä. Aikuisilla diabetes kehittyy vähitellen, kun eri syistä aterian jälkeinen verensokeri voi olla korkeampi kuin muilla. Kun arvot ovat yli tietyn, on puhjennut diabetes.

– Jos ne ovat vain vähän koholla, hyvä uutinen on, että taudin voi vielä saada kuriin. Ruokavaliolla, liikunnalla ja painonhallinnalla voi vaikuttaa.

Pienikin painonpudotus voi olla merkittävää terveyden edistämisessä.

– Tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa tietää myös onko tässä välissä tullut muita sairauksia, kuten esimerkiksi muistisairautta tai aivoverenkierron häiriöitä, Saramies toteaa.

– Kyllä se on hyvä tietää esimerkiksi oman sokeriaineenvaihdunnan tila. Mitä aikaisemmin puututaan, sitä parempi. Samalla liitännäissairauksien riski pienenee. Ihmisiä saadaan terveempinä vanhuuteen.

Tuula Kauppi oli tutkimushoitajana mukana myös kymmenen vuotta sitten. Hän kertoo monen sanoneen, että on etuoikeutettua, kun pääsee kutsuttuna tällaiseen tutkimukseen.

– En muista että kukaan olisi sanonut, ettei tästä ollut mitään hyötyä. Tutkittavat olivat positiivisella mielellä mukana.

– Tätä ollaan voitu ajatella ilmaisena terveystarkastuksena. Diabetes voi olla yllätys, eihän sitä välttämättä itse huomaa.

Kutsuttavia on arviolta noin tuhat. Tutkimusjohtaja ja -hoitajat sanovat, että jokainen kutsun saanut on tositarkoituksella tervetullut. Ei tarvitse ajatella, että esimerkiksi diabetesta jo sairastavana ei voisi osallistua, koska on seurannassa muuten.

Tutkimustulosten saavuttua omia koetuloksia voi tiedustella tutkimushoitajalta. Tuloksia verrataan alkuperäisiin.

Johtopäätökset 20:n vuoden ajalta kootaan myöhemmin.

– Jos arvot ovat koholla, tutkimuslääkäri Leena Saramies on luvannut auttaa tutkittavaa arvojen tulkinnassa, Jouko Saramies kertoo.

Hän itse omien sanojensa mukaan ”yrittää jäädä” maaliskuussa eläkkeelle nykyisestä virkatyöstään Armilan kuntoutuskeskuksen johtajana.

”Hyvä prosessi”

Savitaipalelainen Markku Tani aikoo osallistua tutkimukseen tälläkin kertaa. Hän oli mukana niin 20 vuotta sitten kuin kymmenen vuotta sittenkin.

– Ei siinä mitään hirveän yllättävää tullut esille, kun kuitenkin työssäolon aikaan oli säännöllisesti käynnit työterveyslääkärin vastaanotolla, nyt eläkkeellä oleva rehtori kertoo.

– Asioita kyllä kyseltiin perusteellisemmin kuin normaalissa lääkärintarkastuksessa.

Hän sanoo tutkimustulosten olleen 20 ja kymmenen vuotta sitten ”suht hyvät”.

– Sokerit olivat vähän siinä rajoilla. Myös verenpaineet ovat olleet koholla.

Tani onkin kiinnittänyt enemmän huomiota elämäntapoihin kuultuaan faktat.

– Itselleni tämä ainakin on ollut hyvä prosessi. Sai silmäasiatkin tutkitutettua samalla. Haluan myös kannattaa tutkimusta. Oli itsestäänselvää, että osallistun.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.