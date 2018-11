Pääkirjoitus: Hihassa on aina tilaa heijastimelle

Ulkona on pimeää ja märkää. Koko lailla synkkää. Nyt on jokaisella hyvä mahdollisuus tehdä itsestään numero. Se jopa kannattaa. Eikä nyt puhuta äänenkäytöstä, vaan visuaalisuudesta.

Joka vuosi näihin aikoihin käytävä heijastinkeskustelu on käynnissä. Liikenneturvan mukaan joka toinen suomalainen käyttää heijastinta pimeään aikaan. Luku kuulostaa jopa hiukan liian hyvältä ollakseen totta. Lähes jokaisella lapsella heijastin heiluu tai ledi vilkkuu, mutta aikuisilla riittää edelleen parannettavaa. Ei riitä, että näkee, pitää myös näkyä.

Heijastimen käyttämättömyyttä selitettiin Liikenneturvalle moninaisesti: unohdus, heijastimen käytön hankaluus tai haluttomuus sen kiinnittämiseen korostuivat. Osa ei ulkoile pimeällä sellaisilla alueilla, joilla liikkuu myös autoja. Muutamat selittivät näkymättömyyttään myös sillä, että sopivaa tai kivaa heijastinta ei vain löytynyt.

Onneksi viimeisimpänä mainittuja syitä mainittiin vain muutamia. Olisi huolestuttavaa, jos useampi asettaisi esteettiset näkökulmat oman turvallisuuden edelle. Sanottakoon toki sekin, että ei ole aivan yhdentekevää, minkälaisen heijastimen itseensä kiinnittää.

Liikenneturva muistuttaa, että myytävien heijastimien tulee täyttää standardien vaatimukset ja olla CE-hyväksyttyjä. Ostohetkellä jokaisen kuluttajan vastuulla on tarkistaa, että hankittava heijastin täyttää mainitut vaatimukset.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

