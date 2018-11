Säräpitäjän herrasmieskuoro valmistautuu joulun juhlakonserttiin – Lemin Laulumiehet täyttää 60 vuotta

LEMI Lemin Laulumiehet elävät parhaillaan harjoituskauden kiivaimpia hetkiä, sillä mieskuoron 60-vuotisjuhlakonsertti järjestetään joulukuun 1. päivä kello 15 Lemin Tapiolassa. Sitä säestää Seppo Äikäs.

Laulajia on tällä hetkellä mukana 15. Kuoron johtoon saatiin uutta puhtia tämän vuoden alusta, kun sen uutena johtajana aloitti Lemin seurakunnan kanttori Jonna Imeläinen.

Kuorolaulusta muodostuu usein pitkäaikainen harrastus. Lemin Laulumiesten puheenjohtaja Veijo Värtö on itse ollut mukana jo 21 vuotta.

– Tulin mukaan syksyllä 1997 ja jo seuraavana keväänä oli 40-vuotisjuhlakonsertti. Tuolloin työskentelin Helsingissä ja kuljin sieltä käsin harjoituksissa, Lemin Värtölässä lähes koko ikänsä asunut mies selventää.

Nykyisten kuorolaisten matka harjoituksiin on lyhyempi.

– Yksi on ristiinalainen, Värtö kertoo.

Lemin Laulumiehet harjoittelee yhdessä kerran viikossa.

Esiintymisiä kuorolla on eri tapahtumissa Lemillä ympäri vuoden, vakiintuneita ovat esimerkiksi äitienpäivän ja joulunajan käynnit palvelutaloissa sekä itsenäisyyspäiväjuhlat.

Ohjelmistoon kuuluu niin isänmaallista kuin kevyempääkin musiikkia.

– Unto Monosen Satumaa on yksi ikisuosikki. Kuoppamäen lauluja esitämme myös, samoin esimerkiksi Toivo Kärjen ja Junnun lauluja, Värtö kuvaa.

Parasta kuoroharrastuksessa on puheenjohtajan mukaan yhdessä laulaminen ja mukava porukka.

– Sehän pidentää tutkitusti ikää. Laulaminen oli henkireikä erityisesti työelämässä ollessa, mutta tärkeää myös nyt eläkkeellä, Värtö kertoo.

Kuoronjohtaja kehuu laulajiensa motivaatiota ja ammattimaista otetta harjoitteluun.

– Tämä on sellainen herrasmieskuoro. Lauluun suhtaudutaan arvokkaasti, mutta rennolla otteella, Jonna Imeläinen sanoo.

Imeläiselle Lemin Laulumiehet on ensimmäinen mieskuoro, jonka johtana hän on toiminut.

– Tällä seudulla mieskuorot ovat vielä voimissaan, vaikka muuten ne tuntuvat olevan katoava luonnonvara. Esimerkiksi Lemillä ei puolestaan ole naiskuoroa ollenkaan, hän pohtii.

Suuria eroja muihin johtaamiinsa kuoroihin Imeläinen ei löydä. Jotakin kuitenkin.

– Ensimmäistä kertaa urallani laulajia on ollut hirvijahdin takia pois harjoituksista.

Uudet laulajat otetaan lämpimästi vastaan kuorossa. Usein jäseniä houkutellaankin lisää puskaradion kautta.

– Moni on kiinnostunut, mutta ajattelee helposti, ettei osaa laulaa. Laulamista voi oppia ja sitä myös kuorossa opetetaan, Imeläinen rohkaisee.

– Karaokelaulajia on kyllä, mutta miten heidät saisi tänne, Värtö pohtii.

Juhlakonsertissa tullaan kuulemaan yleisön ja kuorolaisten suosikkisävelmiä eri vuosikymmeniltä.

Myös joitakin uusia kappaleita on luvassa tuolloin.

Esiintymisjännitystäkin on taas ilmassa, Värtö myöntää.

– Aina on pientä jännitystä ennen esitystä, mutta ei sitä juuri porukasta huomaa. Ovat niin rutinoituneita.



Lemin Laulumiesten puheenjohtajat ja laulunjohtajat 1958–2018

Puheenjohtajat

1958–62 Elias Sinkko

1964 Matti Kaijansinkko

1965 Esko Punkka

1966–1978 Niilo Okko

1979–1990 Matti Lensu

1991–2015 Olavi Punkka

2016–18 Veijo Värtö

Laulunjohtajat

1958–60 Kari Vihko

1961–62 Aaro Kortetmäki

1964–65 Matti Kaijansinkko

1966 Pekka Pinola

1967–78 Matti Kaijansinkko

1980–88 Tapani Pylkkänen

1990–2012 Taisto Taalikainen

2013–16 Kari Pettinen

2017 Veikko Tapanainen

2018 Jonna Imeläinen

