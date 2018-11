Kolmas erä koitui kiekkomiesten kohtaloksi – Savitaipaleen Urheilijat taisteli kaksi erää kotiottelussa, mutta romahti lopulta selvään tappioon

SAVITAIPALE Jääkiekko-ottelu kestää 60 minuuttia. Siitä Savitaipaleen Urheilijat (StU) sai karun muistutuksen 3. divisioonan kotiottelussa viime sunnuntaina.

StU:n ja Haminan Kiekkoympyröiden (KY) välinen taisto oli kahden erän jälkeen tasaisissa lukemissa 4-5. Kolmannessa erässä kotijoukkue kuitenkin romahti ja haminalaiset hurjastelivat 5-12-vierasvoittoon.

Keltamustien kannalta ottelu alkoi mainiosti, kun Lauri Kuusisto vei isännät johtoon ensimmäisen erän alussa. Puolen minuutin päästä peli oli kuitenkin tasan ja 1-2-johtomaalin KY iski, kun pelikello näytti lukemia 5.08.

Vielä ottelun alussa StU ei suostunut kuitenkaan taipumaan, vaan ajassa 15.30 Tuisku Lindberg tasoitti lukemat Lauri Kuittisen ja Lauri Niinimäen syötöistä. KY:n Lauri Viipuri vei kuitenkin toisella osumallaan vieraat erätauolle johtolukemissa 2-3.

Toisen erän alussa StU:n Jarno Olkkonen tasoitti pelin ylivoimalla ja vielä siirretyn rangaistuksen aikana. 3-3-maalin syöttäjiksi merkattiin Ville Mankki ja Kuusisto.

Toisen erän edetessä KY siirtyi jälleen kahden maalin johtoon, mutta StU:n onnistui kaventaa tilanne puolitoista minuuttia ennen loppua, kun Konsta Taipale osui jälleen siirretyn rangaistuksen aikana Mankin ja Tommi Pesun esityöstä.

Kuten todettua, kolmas erä koitui StU:n kohtaloksi. KY iski päätöserässä seitsemän maalia, joista viisi reilun viiden minuutin sisään. Pientä lohtua kotijoukkueelle toi Lauri Kuusisto, joka kavensi ajassa 53.11 illan toisellaan lukemiksi 5-11. Syötön tarjosi Jarno Olkkonen.

StU ei vielä ole onnistunut ottamaan kauden avauspisteitä ja savitaipalelaisten sijoitus on kuuden ottelun jälkeen lohkojumbo. StU on tehnyt 18 maalia ja 60 kertaa kiekko on kaivettu omasta rysästä. Joukkueen sisäisen pistepörssin kärjessä ovat Lauri Kuusisto (3+5), Jarno Olkkonen (4+3) ja Tommi Pesu (3+4).

Tänään 24. marraskuuta StU pelaa Lappeenrannassa Parru HT:n vieraana.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

StU – KY lukuina

Tulos: 5-12 (2-3, 2-2, 1-7)

Laukaukset maalia kohti: StU 34, KY 47

StU:n tehokkaimmat: Lauri Kuusisto 2+1, Jarno Olkkonen 1+1, Ville Mankki 0+2

Torjunnat: StU (Antti Niinimäki) 35, KY (Samu Oksanen) 29

Rangaistukset (min.): StU 8, KY 14

Yleisömäärä: 65

