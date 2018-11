Lemiläinen Sirkka Liljander sai MLL:n Kymen piiriltä Vuoden teko -palkinnon

LEMI Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri on palkinnut vuotuisella Vuoden teko -palkinnolla kolme henkilöä, joista yksi on Sirkka Liljander Lemiltä. Muut palkitut Kymen piirin alueelta ovat Marja Strid ja Ella Luukka.

Palkinnot jaetaan kiitoksena työstä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.

Liljander on ollut aktiivinen vapaaehtoistyössä. Hän on myös järjestänyt säännöllisesti yhdistyksille järjestöparlamentin tapaamisia. Hän on aikaisemmin toiminut myös Lemin yhdistyksen puheenjohtajana. Vuonna 1980 Liljander herätti Lemin paikallisyhdistyksen toiminnan uudelleen käyntiin.

Liljanderin katsotaan tekevän tärkeää työtä ja olevan pidetty henkilö yhdistysten ja järjestöjen keskuudessa.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi