Koivusten joulu alkaa kuistin koristelulla – Maarit Koivunen aloittaa joulusuunnitelmien teon hyvissa ajoin

TAIPALSAARI Maarit Koivusen jouluvalmistelut alkavat yleensä ensimmäisestä adventista, mutta jo marraskuun lopulla hän on ehtinyt koristella Niemisenkylässä sijaitsevan omakotitalonsa kuistin ja valmistanut virkattuja joulupalloja.

– Olen aina ollut jouluihminen. Nautin joulusuunnitelmien teosta ja niiden toteuttamisesta, mutta en stressaa, jos en ehdikään tehdä ihan kaikkea, hän sanoo.

Koivusen perheen jouluun kuuluu tiettyjä perinteitä, kuten aattoiltana myöhään haudoilla käynti. Joululaatikot Maarit Koivusella on myös tapana valmistaa yhdessä äitinsä kanssa itsenäisyyspäivän aattona.

– Ne pakastetaan raakana ja paistetaan sitten jouluna. Muutenkin pyrin tekemään jouluruuat itse, hän kertoo.

Lahjoja tärkeämpää on perheen yhdessäolo ja leppoinen tunnelma.

– Vuorotyö asettaa toki omat rajoitteensa. Joulua laitetaan, silloin kun on aikaa. Esimerkiksi viime vuonna oli kaikki joulun pyhät töissä, tänä vuonna toivon vapaata.

Virallisesti joulua voi alkaa Koivusen mukaan miettiä elokuun alussa.

– Heinäkuussa voisi olla vaikea saada muilta vastakaikua. Äidin, siskon ja työkaverin kanssa puhun eniten joulusta.

Koivunen tekee mielellään joulukoristeita itse. Hän sanoo kuitenkin olevansa nimenomaan käsityöihminen, ei askartelija.

– Kuvien jakopalvelu Pinterestistä saan paljon ideoita, samoin joululehdistä.

Tänä vuonna ideoita haetaan myös ulkomailta. Koivuset ovat lähdössä ensi viikolla Wienin joulumarkkinoille.

– Aiemmin olemme käyneet myös Budapestin, Tallinnan ja Tukholman joulumarkkinoilla. Erityisesti vanhojen tavaroiden liikkeet kiinnostavat.

Perhe on tottunut Maarit Koivusen jouluintoiluun.

– Mies lähtee yllättävän innokkaasti mukaan.

Joissakin asioissa on jouduttu tekemään kompromisseja.

– Hyvän kuusen löytäminen on lähes mahdotonta. Nyt olemme parina jouluna ostaneet kuusen, kun kukaan ei suostunut lähtemään mukaani etsimään sopivaa metsästä. Siinä kun saattoi kestää useampi päivä, Maarit Koivunen naurahtaa.

Vaikka Koivusten lapset ovat jo täysi-ikäisiä, Maarit Koivunen nauttii jouluvalmisteluista aina yhtä paljon.

– Joskus ihmettelen, kun toiset sanovat, ettei tule laitettua joulua, kun lapset ovat jo isoja. Itse jatkan todennäköisesti tällä samalla tyylillä tulevaisuudessakin.

Maarit Koivunen

Syntynyt: joulukuussa 1971 Luumäellä.

Asuinpaikka: Taipalsaaren Niemisenkylä.

Ammatti: Lähihoitaja.

Perhesuhteet: Naimisissa, kaksi aikuista lasta.

Joulunajan tapahtumia länsi-Saimaan alueen kunnissa

Lemi

Lemin vanhan pappilan joulu 24.11.–9.12. Joulumyyjäiset, viikonloppuisin lisäksi musiikkia ja pieniä esityksiä sekä kahvio. Kahviossa joulupuuroa 1.–2.12. Joulupukki puolestaan vierailee Vanhassa Pappilassa 8.–9.12. Vanha pappila on avoinna ma–pe klo 11.–15.30, la 11-14 ja su 11–18. Järj. Lemin käsityöläiset.

Pettisten joulukonsertti Lemin kirkossa su 9.12. klo 13. Kari Pettinen perheineen. Vapaa pääsy.

Tonttupolku Lemin museotuvalla (Vainikkalantie 6) su 9.12. klo 16-18. Joulupukki ja tontut, joulupakettiarpajaiset, puuro ja glögi. Järj. Iitiän Martat ja Lemin kotiseutuyhdistys.

Lasten Kauneimmat joululaulut Kuukanniemen seurakuntakodilla ti 11.12. klo 18.

Joulumyyjäiset Lemin koulukeskuksessa la 15.12. klo 10–14. Arpajaiset, buffetti, joulupukki paikalla. Järj. Lemin 4H-yhdistys.

Kauneimmat joululaulut Lemin kirkossa su 16.12. klo 18. Jonna Imeläinen juontaa ja soittaa.

Kolme yötä jouluun on… -konsertti Lemin kirkossa pe 21.12. klo 19. Mika Kares, basso, Jonna Imeläinen, piano ja urut. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.

Savitaipale

Joulun aikaan -konsertti ja yhteislaulua toimintakeskus Suvannon salissa su 25.11. klo 13. Muusikko Leena Pyylampi. Järj. Savitaipaleen kulttuuritoimisto. Vapaa pääsy.

Koko perheen joulunavaus Savitaipaleen kirjastossa su 25.11. klo 16. Muusikko Leena Pyylammen Matkalla jouluun -konsertti, tonttuleikkejä, joulukorttiaskartelua, joulukirjoja. Järj. Savitaipaleen kulttuuritoimisto. Vapaa pääsy.

Joulutori Savitaipaleen torilla pe 30.11. klo 17–19. Europaeuksen koulun kuudennen luokan oppilaat järjestävät perinteisen joulutorin.

Adventtimyyjäiset Savitaipaleen seurakuntatalossa la 1.12. klo 10–13.

Laulajien joulukonsertti la 1.12. klo 15 Savitaipaleen kirkossa. Sini Kouvosen lauluoppilaat ja Aino Juntunen esiintyvät. Vapaa pääsy.

Joulukonsertti Savitaipaleen kirkossa ti 4.12. klo 18. Jonna Imeläinen, laulu, Aino Juntunen, urut, Hanna Kakkonen, sello ja laulu.

Joulumyyjäiset Savitaipaleen käsityöasemalla la 8.12. klo 10–15.

Joulumyyjäiset Europaeuksen koululla su 9.12. klo 11–14. Jouluista yllätysohjelmaa, kahvio. Järj. Kaihtulan Martat.

Pettisten joulukonsertti Savitaipaleen kirkossa su 9.12. klo 16. Kari Pettinen perheineen, Aino Juntunen, urut. Vapaa pääsy.

Kauneimmat joululaulut Savitaipaleen kirkossa su 16.12. klo 18.

Konevitsa-kvartetin joulukonsertti Savitaipaleen kirkossa pe 21.12. klo 18. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.

Suomenniemi

Joulukatu Suomenniemen kirkonkylällä la 24.11. klo 10–14. Järj. Suomenniemen kotiseutuyhdistys, paikalliset yritykset ja muut toimijat.

Joulumyyjäiset seurakuntakodissa su 2.12. messun jälkeen klo 13 asti.

Kauneimmat joululaulut ke 5.12. klo 18 kahvila-ravintola Salmenrannassa.

Annikin päivät Jussilan talossa (Rantasuontie 10) 9.12. klo 13. Joulupuuroa ja laulua. Samalla KäenOjennus-hankkeen päätöstilaisuus.

Kauneimmat joululaulut Suomenniemen kirkossa su 16.12. klo 13.

Tuomaan päivän jouluvaellus 21.12. klo 18. Kokoontuminen Maisematornin parkkipaikalla (Kirkonkyläntie 433). Järj. Kauriansalmen kylät ja Suomenniemen alueseurakunta.

Taipalsaari

Joulutori su 25.11. klo 14–17 Vehkataipaleen metsästysmajalla (Kanavakuja 2a). Joulumyyjäiset, musiikkia, Marttojen riisipuuroa, joulupukki, kuusen koristelua. Vapaa pääsy.

Kauneimmat joululaulut Merenlahden kenttäosuuskunnan talossa (Orjainniementie 20) ma 3.12. klo 18.

Lasten kauneimmat joululaulut Taipalsaaren kirkossa su 9.12. klo 16.

Kauneimmat joululaulut Saimaan Torpassa (Kirjolohentie 8) ti 11.12. klo 12.

Reinikkalan tonttumaa ti 11.12. klo 18–20 Reinikkalan ja Kilkinsaarentien risteyksessä. Joulupolku, tonttumaa, joulupukki, yhteislaulua. Järj. Taipalsaaren maaseutuseurat. Vapaa pääsy.

Joulumyyjäiset seurantalo Väinölässä su 16.12. klo 11–14. Järj. Taipalsaaren nuorisoseura ry.

Kauneimmat joululaulut Taipalsaaren kirkossa su 16.12. klo 18.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

