Lemin kirkkoherranviraston väistötilat löytyivät kerrostalosta – muuton vuoksi virasto on suljettuna joulukuun ensimmäisen viikon

LEMI Lemin kirkkoherranvirasto muuttaa väistötiloihin joulukuun alussa. Tilat ovat Lemin kirkonkylän kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa osoitteessa Uutelantie 8 as 4. Muuton vuoksi kirkkoherranvirasto on suljettu 3.–7. joulukuuta.

Uusissa tiloissa kirkkoherranvirasto on ensimmäistä kertaa avoinna maanantaina 10. joulukuuta kello 13–16. Jatkossa virasto on edelleen auki maanantaisin kello 13–16 sekä keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9–12.

Kerrostalo on asuintalo, joten ulko-ovet ovat lukittuina ympäri vuorokauden. Sisälle pääsee soittamalla pääoven vieressä olevaa ovisummeria.

– Kirkkoherranviraston väistötilat ovat esteettömät. Hissille vievä sisäänkäynti on talon kellarikerroksessa, kunnanviraston puoleisessa päädyssä. Ovipuhelimen kautta voi pyytää apua ovien avaamiseen, Lemin seurakunnan toimistosihteeri Päivi Pokkinen viestittää.

Kirkkoherranvirastolle jouduttiin etsimään väistötilat seurakuntatalon sisäilmaongelmien takia. Lemin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kunnan omistaman kaksion vuokraamisesta mainittuun tarkoitukseen kokouksessaan lokakuun lopussa.

MATIAS LÖVBERG

