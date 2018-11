Lukijan mielipide: ”Eurooppalaiset arvot” ovat osoitus uudesta suvaitsemattomuudesta

Kansallisen päätösvallan kaventamista ja päätösvallan keskittämistä Brysseliin kannattavat puhuvat eurooppalaisten arvojen puolesta siksi, että liittovaltion rakentaminen ei muutoin onnistu. Toimiakseen koneiston pitää puristaa kaikki yhteen muottiin. Erilaiset näkemykset pitää nuijia maan rakoon.

Liittovaltion kannattajat todellakin ymmärtävät, että suurin este liittovaltion rakentamisen tiellä on Euroopan moninaisuus niin kielten, uskontojen, moraalikäsitysten, kulttuurin, talouden ja monien muidenkin asioiden osalta.

Tuota rikkautta on yritetty tuhota koko EU:n olemassaolon ajan. Ja aina vain tiukemmin. Suvaitsemattomuus erilaisuutta kohtaan tuo jo mieleen jo 1930- ja 1940-lukujen synkimmät asiat.

Samalla vastarinta yhteen muottiin pakottamista vastaan on kasvanut. Yhä useampi kansalainen ja valtiojohtaja yhä useammassa maassa ymmärtää, että erilaisuus on rikkautta. Ja että kansallinen päätösvalta ja kansallisten erikoispiirteiden korostaminen ja vaaliminen on siksi tärkeää.

Vastarinta on voimistunut nopeasti. Esimerkkeinä valtiotasolla ovat Unkari, Puola, Tshekki, Slovakia, Slovenia ja Itävalta. Puoluetasolla vahvoja muutoksia on nähtävissä myös esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Tulevat EU-vaalit ovat käännekohta. Yhteen suuntaan puuskuttanut, vallan keskittämisen ja tasapäistämisen juna pysähtyy Brysselin asemalle ja ottaa sitten uuden, paremman suunnan kohti yhteistyötä tekevien kansakuntien Eurooppaa.

REIJO TOSSAVAINEN (ps.)

Savitaipale

