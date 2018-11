Lukijan mielipide: Suvaitsevaisuus Euroopassa on lisääntynyt

Reijo Tossavainen väittää suvaitsemattomuuden lisääntyneen ”eurooppalaisten arvojen” myötä. Jäin ihmettelemään suuresti hänen mielipiteitään, mihin tietoon tai tutkimuksiin hän perustaa väitteitään.

Euroopan unionin perusarvot ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Arvot on kirjattu EU:n peruskirjaan.

Ketään ei saa syrjiä. Ihmisten on oltava suvaitsevaisia kaikkia kohtaan. On toimittava oikeudenmukaisesti. Vähemmistöjen oikeuksia on kunnioitettava. Naisten ja lasten tasa-arvoa on edistettävä. Vastuuta on kannettava yhdessä. Sosiaaliturvaa kehitetään ja heikompia suojellaan.

Peruskirja kieltää sukupuoleen, rotuun ja ihonväriin perustuvan syrjinnän. Työnantajan on huolehdittava työntekijöistään. Tässä olen luetellut vain pääkohdat, muitakin tärkeitä suvaitsevaisuuttamme tukevaa arvo-ohjausta löytyy.

Olen tutkinut Euroopan historiaa 1700-luvulta lähtien ja väitän tietäväni jotakin sen kehityksestä. Toisen maailmansodan jälkeinen suurin saavutus on nimenomaan Euroopan unionin perustaminen ja sen myötä pitkä suvaitsevaisuuden ja rauhan kausi, jota olemme saaneet yhdessä maanosassamme viime vuosikymmeninä elää.

Euroopan unionin 28 valtiota eivät ole sotineet keskenään. Toistemme tappamisesta, tarpeettomasti vihanpidosta ja järkyttävästä tuhosta on päästy vihdoin eroon ja siirrytty todella suvaitsevaisuuden aikakauteen ja uuteen suuntaan.

Viimeisinkään tutkimus valitettavasti ei näytä antavan mitään tukea Tossavaisen kirjoitukselle. Ehkä hänellä on tietoa, toivon todella, että hän jatkossa osoittaa tosiasioihin perustuen tarkemmin väitteidensä perusteet. Muuten olemme taas ”suvaitsemattomuuden” vaarallisella, uuden vihanpidon ja toistemme tappamisen tiellä.

Ainoastaan Tossavaisen mainitsemista maista tulee tietoa, joissa suvaitsemattomuus on lisääntymässä. Niistä meidän ei kannata todellakaan ottaa mitään oppia. Kannattaa noudattaa EU:n peruskirjassa määriteltyjä arvoja ja lisätä suvaitsevaisuutta kaikin tavoin. Suunta on pääosin sittenkin ollut hyvä.

Kirjoitan parhaillaan kirjaa Daniel Europaeuksesta. Palaan siinä yhteydessä tarkemmin Euroopan historiaan ja myös ”suvaitsevaisuusajattelun” filosofiseen ja historialliseen kehitykseen. Europaeushan oli Savitaipaleella varttunut ”suvaitsevaisuusajattelija” ja kulttuuripersoona, jonka syntymästä vuonna 2020 tulee kuluneeksi 200 vuotta.

ILKKA HUOVIO

FT

Savitaipale

