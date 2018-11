Maarit Hirvi suunnitteli omat hautajaisensa ennen selkäleikkausta – suunnitelma päivittyy silloin tällöin, yleensä iloisemmaksi

EI kukkalaitteita. Jokainen tuo vain yhden ruusun. Tytär laulaa lempivirret ja Petri Laaksosen lauluja. Puheessa on mustaa huumoria. Siunaavana pappina toimii tulevan Taipaleen seurakunnan seurakuntapastori Hanna Kilkkinen, joka tietää kyllä. Siunaus tapahtuu Lappeenrannan Sammonlahden kirkossa. Arkkuun päälle papin asu, mustat kengät ja ehkä villasukat. Tuhkaus, mies päättää mihin tuhkat sirotellaan.

Kuolinilmoitus löytyy suunnitelman viimeiseltä sivulta. Ainoastaan kuolinpäivä puuttuu.

Siinä on lyhykäisyydessään taipalsaarelaisen, nykyään Sammonlahden seurakunnan kappalaisena työskentelevän Maarit Hirven ennakkoon suunnitellut hautajaiset. Suunnitelma löytyy hänen työhuoneestaan.

Hirvi muistelee, että aikoinaan opiskeluissa piti kirjoittaa puhe omiin hautajaisiin. Häneltä jäi kirjoittamatta.

Puheen kirjoittaminen alkoi kuitenkin onnistua, kun Hirvi joutui hermopinteen takia selkäleikkaukseen syksyllä 2014. Silloin hän päätti varmuuden vuoksi suunnitella omat hautajaisensa, koska omaa kuolevaisuutta tuli mietittyä eri tavalla.

Leikkaus meni hyvin, mutta seuraava oli jo jonossa: Hirveltä leikattiin aivokasvain maaliskuussa 2017. Se löydettiin tasapainovaikeuksien, hermokipujen ja kuulon heikkenemisen takia. Hän päätti päivittää hautajaissuunnitelmansa, jos sille vaikka tuleekin käyttöä. Päivitysten tiimoilta hän vaihtoi virsiä iloisemmiksi ja muutti myös puhetta.

– Tytär ahdistui. Hän sanoi, että mitä sinä nyt tuollaista. Piti huonona huumorina. Sairaanhoitajapoikani sanoi, että ei hyvänlaatuisen kasvaimen takia kuole. Miehen kanssa emme päässeet yhteisymmärrykseen hautausmaasta, hän kertoo perheen reaktioista.

– Pitkään mietin, että siunaus ja hauta olisivat Taipalsaarella, mutta ei kukaan muu perheestämme asu siellä kuin minä ja mieheni. Ei kukaan hävisi haudallakaan.

Selkäleikkaus ei ollut mikään pieni juttu, mutta Hirvi oli parin kuukauden päästä siitä jo töissä. Hän lähti sairaalastakin ennen aikojaan. Myös aivokasvainleikkauksen jälkeen hän palasi töihin kahden kuukauden jälkeen.

– Lääkärit pyörittelivät päätään.

– Mietin, että en minä jouda kuolemaan vaikka omat hautajaiset suunnittelinkin.

Hautajaisten suunnittelu ei Hirven mukaan ole ollenkaan tavatonta.

– Olin 21 vuotta Taipalsaarella töissä. Yhden mummun toivomukset olivat säilössä silloisessa perhelokerikossa. Yksi mummo puolestaan nukkuikin omassa arkussaan. Monen vanhuksen tavaroihin on merkitty kuka mitäkin saa. Olen törmännyt myös siihen, että suunnitelma hautajaisista on vihkiraamatun välissä.

Naiset kertovat enemmän toivomuksiaan hautajaisista kuin miehet. Yleisin annettu tieto on, että tuhkaus vai arkkuhautaus.

Hirvi tietää myös tapauksen, ettei vainajan ennakkoon kertomia toiveita noudatettu. Se tuntui hänestä todella pahalta.

Hirvi on tarkassa seurannassa aivokasvaimen takia. Maaliskuussa pää kuvataan jälleen ja selviää pitääkö aivokasvainta leikata vielä uudestaan. Häntä ei kuitenkaan pelota. Kasvain on hyvälaatuinen.

Hirvi päivittää silti hautajaissuunnitelmaansa säännöllisesti. Siitä on tullut tapa.

– Sitten elän tietysti 90-vuotiaaksi ja pitää tehdä suunnitelmat uusiksi monta kertaa, hän nauraa.

– Kai minua pidetään vähän höpsönä. Kuolema on kuitenkin osa elämää. Ikä tuo perspektiiviä. Pitää olla sinut kuoleman kanssa. Osaan suhtautua siihen huumorilla. Ja minulla on ylösnousemususko; elämä jatkuu vielä kuoleman jälkeenkin.

Hirvi pitää positiivisena, jos ihminen suunnittelee omat hautajaisensa.

– Ei tarvitse sitten sukulaisten tapella. Mielestäni kenenkään ei tarvitse pelätä kuolemaa.

Aviomies on pitänyt Maarit Hirven suunnitelmia välillä liioiteltuna, mutta oikein nyhdettyään Maarit sai miehestä irti mitä tämä tahtoo hautajaisiinsa. Kukaan kun ei elä ikuisesti.

– Joskus joku on toivonut Star Warsin musiikkia siihen lopuksi. Kanttori ei suostunut soittamaan Imperiumin vastaiskua. Minun mieheni sanoi, että hänelle etsit kanttorin, joka suostuu.

Suunnitteluun voi pyytää apua

Hautajaisten suunnittelusta valmiiksi jo elinaikana on tehty selkeää. Useimmista hautaustoimistoista saa vihkosia, joihin voi kirjata toiveet omista hautausjärjestelyistä.

Savitaipaleen kukka ja hautaus ky:llä on Suomen hautaustoimistojen liiton Hautausjärjestelyni-vihkoja jaossa niitä pyytäville. Siihen voi kirjoittaa vastaukset kysymyksiin hautaustavasta, vieraista, papista ja musiikista. Lisäksi vihko sisältää tiedon, että Suomen hautaustoimistojen liitto ry:n jäsenliikkeissä voi tehdä myös testamentin, jota vihkonen täydentää.

Hautaustoimisto opastaa tarvittaessa. Hautausjärjestelyni-vihkoa voi halutessaan säilyttää hautaustoimistossa.

Floristimestari Minna Haimila Savitaipaleen kukka ja hautaus ky:stä kertoo, ettei tapa kuitenkaan ole ainakaan Savitaipaleella kovin yleinen. Myös Hautausjärjestelyni-vihkoja annetaan hyvin vähän.

– Pari on haettu, mutta ei ole palautettu. Jos asia kiinnostaa, niin toki vastaamme kysymyksiin. Emme kuitenkaan ota tätä ohimennen esille.

– Uskon, että kaupungissa hautajaisten suunnittelu ennakkoon on yleisempää. Maaseudulla saatetaan puhua asiasta läheisten kanssa ja siten saattaa omat toiveet läheisten tietoon.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi