Liikenneministeri Anne Berner vierailee lauantaina Savitaipaleella – yleisötilaisuus pidetään Savitaipaleen Helmessä

SAVITAIPALE Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) vierailee huomenna lauantaina 1. joulukuuta Savitaipaleella.

Liikenneasema Savitaipaleen Helmessä kello 13.15–14 pidettävän yleisötilaisuuden aiheina ovat liikenne- ja viestintäasiat. Paikalla on myös keskustan lappeenrantalaiskansanedustaja Ari Torniainen.

Berner saapuu seutukunnalle valtatie 13:n parantamista ajavan Pro VT 13 -ryhmän ja Torniaisen kutsumana.

Hän tapaa puoliltapäivin savitaipalelaisia ja mikkeliläisiä kuljetusyrittäjiä Ristiinassa, UPM:n Pelloksen tehtaalla. Bernerin on määrä tutustua valtatie 13:n liikenneolosuhteisiin lyhyellä matkalla HCT-rekan kyydissä.

Pro VT 13 -ryhmä on ajanut raskaalle liikenteelle vaarallisen valtatie 13:n korjaamista jo yli kymmenen vuoden ajan. Erityisesti kaivataan Savitaipaleen Myttiömäen oikaisua.

Myttiömäen parantamisen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2012, mutta rahoitusta ei ole yrityksistä huolimatta vielä saatu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.