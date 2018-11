Lukijan mielipide: Metsäntutkimuksen kritiikki ihmetyttää

Metsänhoitonyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtajan Suvi Kokkolan tarjoama käsitys metsäntutkimuksen tilasta ansaitsee mielestäni pohdintaa.

Sen mukaan: 1. suomalainen tutkimus on ollut aiemmin maailman laadukkainta, 2. sen kyseenalaistamista ei voi ymmärtää, ja 3. nykytutkijoilla ei tunnu olevan mitään viisautta.

Kyseenalaistamatta ei mikään tiede etene, siitä ei enempää. Hyvä kysymys kuitenkin on, miten laadukasta oli varhempi tutkimus. Laajan tutkijajoukon tuottama ”Uusi metsäkirja” (2006) auttaa vastaamisessa. Sen mukaan 1960-luvulta alkaen Suomen metsäntutkimus keskittyi avohakkuun ja metsänviljelyn menetelmiin. Ymmärrettävää sikäli, että niiden soveltamiseen oli lähdetty ilman vankkaa tutkimustietoa. Tämä kuitenkin ”lopetti lähes kokonaan metsien luontaisen rakenteen ja sen kehityksen tutkimuksen”. Katkos kesti melkein 30 vuotta. Esimerkiksi monimuotoisuuden tutkimus pääsi kunnolla alkuun vasta 90-luvulla.

Tilanne on tasapainottunut. Kohdealueisiin kuuluvat vaikkapa kytkökset vedenkiertoon, metsien hyvinvointivaikutukset ja tietysti ilmastotutkimus. Laveneminen ja monitieteisyys on kai yleisesti nähty eteenpäin menona.

Entä viisauden katoaminen tutkijoista? Väljä väite mykistää. Tutkimusta on aina monentasoista, mutta alan yleismaine lienee hyvä. Helsingin yliopiston metsätieteet ovat nousseet maailman kärkisijoille, vaikka valtion rahoitusta on supistettu.

Tutkijoiden roimimiselle odottaisi selitystä. Ehkä ärsyttää tiedon kertymisen ikuinen keskeneräisyys sekä todistelu ja vastatodistelu tulosten merkityksestä. Todella aihetta huoleen olisi, ellei uutta ilmestyisi eikä sitä tiedeyhteisössä koeteltaisi. Tutkimus olisi silloin niin sanotusti heittänyt veivinsä.

Kirjoitus puolustaa tunteikkaasti metsässä liikkumisesta nousevaa ymmärrystä. Metsään liittyvä työ tai harrastus epäilemättä tuo arvokasta tietämystä. Mutta pätevöittääkö se tutkimuksen arvioijaksi?

Verkosta löytyvä yleisöluento metsien kätketyistä energiaverkostoista havainnollisti itselleni tutkimus- ja maallikkotiedon suhdetta metsäalalla.

Kaltaiseni saapastelijan metsä = puut + niiden lomassa silmiin osuvat otukset ja muut kasvit. Luennoija näyttää, että boreaalisen metsän tropiikki on anturan alla: grammassa maata on sienirihmastoja 30–600 metriä, hyvinkin esimerkiksi 1 000 bakteerilajia.

Ja näiden systeemien toiminnan ja vaikutusten tutkimus on vasta alussa. Esitys onkin myös näyte pitkään laiminlyödyn metsien perustutkimuksen kiinnostavuudesta ja muistutus koko metsän näkemiseen puilta. Vaikka ei näkeminen monesti ilman tutkijoita onnistukaan.

RAINO LAVIKKALA

Helsinki/Savitaipale

