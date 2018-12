Suomenniemen joulukatu toteutettiin toista kertaa

SUOMENNIEMI Suomenniemen kotiseutuyhdistyksen ideoima joulukatu järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Viimevuotisen lumimyräkän sijaan sää suosi nyt järjestäjiä, mikä sai myös kävijät liikkeelle viime lauantaina.

– Nyt valitsimme tapahtumapäiväksi perjantain sijaan lauantain, jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle. Tapahtuman idea on sama, mutta tapahtumien järjestäjien joukossa oli myös uusia tekijöitä mukana, Riitta Kiljunen Suomenniemen kotiseutuyhdistyksestä kertoo.

Paikalliset yhdistykset ja yritykset järjestivät jouluista ohjelmaa, kuten myyjäisiä, arpajaisia ja hyvinvointineuvontaa. Tapahtumapaikkoina toimivat muun muassa kirjasto, Savikunto, Kylätupa, nuorisoseurantalo sekä lounaskahvila Niementähti.

– Niementähden parkkipaikka oli niin täynnä, että joulupukin kulkupelinä toiminut mönkijä ei tahtonut mahtua parkkiruutuun, kahvila-ravintolan työntekijä Venla Koskinen kertoo.

Suomenniemen Urheilijat piti huolta kahvion ja makkaranpaistopisteen avulla huolen, ettei kävijöitä päässyt nälkä yllättämään.

– Makkaroita meni noin 80 kappaletta ja niitä piti välillä hakea lisää. Samoin joulutorttuja paistettiin kahvioon päivän mittaan ylimääräisiä, Suomenniemen Urheilijoiden vapaaehtoinen Ella Kiljunen kertoo.

Tarkoitus on järjestää vastaava tapahtuma myös ensi vuonna.

– Joulukatu on minusta ihan hyvä nimi, vaikka kaikki tapahtumat eivät ihan saman kadun varrella olekaan. Kirkonkylä on kuitenkin kompakti paikka järjestää tällainen tapahtuma, kun ihmiset pääsevät kävelleen tapahtumapaikalta toiseen, Riitta Kiljunen sanoo.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

