Suvannon palveluiden tulevaisuus puhuttaa kuntalaisia – ”Ei ole syytä välittömään huoleen”, sanoo kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen

SAVITAIPALE Sote-kiinteistöjen myynti on saanut joidenkin kuntalaisten keskuudessa aikaan huolta palvelutuotannon säilymisestä. Muun muassa toimintakeskus Suvannon palveluiden säilyminen puhuttaa.

Suvantoa ylläpitävän Savitaipaleen Vanhaintuki -yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Laari sanoo, ettei yhdistyksestä haluta kommentoida asiaa, koska neuvottelut sote-kiinteistöjen myynnistä ovat kesken. Hän kuitenkin mainitsee, että tällä hetkellä toiminnan mahdollisesta loppumisesta ei olla liiemmin ahdistuttu.

– Hallituksessa olemme päättäneet, että tiedotetaan sitten kun tiedotettavaa on. Nyt ei ole.

Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen toppuuttelee huhuja.

– Kaikkien kiinteistöjen osalta yritetään löytää järkevä ratkaisu. Puhetta ja levottomuutta tämä kaikki varmasti aiheuttaa, hän toteaa.

Kainulainen jatkaa, että toiminta Suvannossa on hyvää ja se palvelee kuntalaisia hyvin. Se on suotavaa säilyttää. Suvanto on elinvoimainen ja tärkeä kohde.

– Asiat ovat valmisteluvaiheessa. Ei ole syytä välittömään huoleen.

Aihe puhuttaa myös muualla kuin Suvannossa. Savitaipaleen keskuskeittiön puolesta tehtiin vetoomus, jossa toivotaan toiminnan säilyttämistä kunnan alaisuudessa.

Kuuden ihmisen allekirjoittamassa vetoomuksessa toivotaan, että sote-kiinteistöjen myyntiin liittyen otetaan huomioon muun muassa se, että ruokahuollon toiminta ei ole ollut ollenkaan tappiollista. Nykyisten työpaikkojen säilyminen mietityttää myös. Vetoomusta käsiteltiin viime kunnanhallituksen kokouksessa, ja se lähetettiin valtuustolle tiedoksi.

Ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz ei halunnut kommentoida asiaa.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi