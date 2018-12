Tuomiokapituli on päättänyt tulevan Taipaleen seurakunnan papistosta

MIKKELIN hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräykset ensi vuoden alussa aloittavaan Taipaleen seurakuntaan.

Kirkkoherrana tulee toimimaan Lea Karhinen, kappalaisena Risto Koskimäki ja seurakuntapastoreina Mathias Junell, Hanna Kilkkinen ja Katariina Äijälä, jolle myönnettiin virkavapaa 1.1.–30.6.2019.

Äijälän sijaiseksi on määrätty Tapio Kilpiä.

Karhinen on vielä tällä hetkellä Lemin seurakunnan kirkkoherra, Koskimäki Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherra ja Junell seurakuntapastori Taipalsaarella.

Hanna Kilkkinen on Savitaipaleen seurakunnan vt. kirkkoherra, Katariina Äijälä Lemin seurakunnan seurakuntapastori ja Tapio Kilpiä Savitaipaleen seurakunnan vs. seurakuntapastori.

